ЦБ РФ предложил разрешить покупку криптоактивов как "квалам", так и "неквалам"

Фото: Екатерина Христова/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Концепция регулирования криптовалют ЦБ РФ предполагает, что приобретать криптоактивы смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы, но для каждой категории будут установлены свои правила, говорится в сообщении регулятора.

Предложения по изменению законодательства Банк России направил на рассмотрение в правительство.

Согласно концепции ЦБ, цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, их можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны.

Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты, для которых будут установлены критерии в законодательстве. Но купить их можно будет только после прохождения тестирования и в пределах лимита - не более 300 тыс. рублей в год через одного посредника.

Квалифицированные инвесторы смогут приобретать любые криптовалюты без ограничений по объемам сделок, но тоже только после прохождения тестирования на понимание их рисков. Для них будут недоступны только анонимные криптовалюты, чьи смарт-контракты скрывают информацию о переводе токенов по адресатам.

Совершать операции с криптовалютами будет возможно через текущую инфраструктуру: биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут действовать на основании имеющихся лицензий. Отдельные требования будут установлены только для специальных депозитариев и обменников, которые будут работать с криптовалютами.

Также резиденты смогут приобретать криптовалюту за рубежом, оплачивая ее с иностранных счетов, и переводить ранее купленную криптовалюту через российских посредников за границу, но о таких операциях нужно будет уведомлять налоговую службу.

Новое регулирование затронет и рынок цифровых финансовых активов (ЦФА). Оборот ЦФА и других российских цифровых прав (утилитарных, гибридных) будет разрешен в открытых сетях. Это позволит эмитентам свободно привлекать инвестиции из-за рубежа, а клиентам - приобретать ЦФА на условиях, не худших, чем приобретение криптовалюты.

Концепция предусматривает подготовку законодательной базы до 1 июля 2026 года. Ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность предлагается ввести с 1 июля 2027 года.

ЦБ также отметил, что по-прежнему считает криптовалюты высокорискованным инструментом, и напомнил, что они не эмитируются и не гарантируются ни одной из юрисдикций, подвержены повышенной волатильности и санкционнным рискам. Принимая решение о вложении в криптоактивы, инвесторы должны осознавать, что берут на себя риски потенциальной потери своих средств, сказано в сообщении регулятора.



