Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,8%

Лидируют бумаги АФК "Система"

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в среду демонстрирует умеренный рост, отыгрывая как обнадеживающие сообщения на геополитическую тематику, так и позитивные сигналы, поступающие с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2977,95 пункта (+0,79%). Цены большинства "голубых фишек" демонстрируют позитивную динамику в пределах 2,9%.

Подорожали акции АФК "Система" (+2,9%), "Северстали" (+2,3%), "Норникеля" (+2,3%), "Газпрома" (+2,2%), "Группы компаний ПИК" (+1,5%), "Русала" (+1,5%), "АЛРОСА" (+1,4%), МКПАО "ВК" (+1,4%), "Аэрофлота" (+1,3%), "НЛМК" (+1,3%), "Московской биржи" (+1,2%), "Т-Технологии" (+0,9%), Сбербанка (+0,8%, "префы" прибавили в цене также 0,8%), ВТБ (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,6%), "МТС" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "ФосАгро" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%, "префы" выросли на 0,2%), "ММК" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%).

Подешевели акции "Полюса" (-1,4%), "Магнита" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф позже на этой неделе посетит РФ для переговоров с российским руководством, заявила во вторник представитель Белого дома Кэролайн Левитт. "Спецпосланник Стив Уиткофф снова отправится в Россию позже на этой неделе, чтобы продолжить переговоры с Владимиром Путиным", - заявила она в ходе брифинга. Левитт отметила, что Уиткофф и президент США Дональд Трамп считают, что переговоры по Украине продвигаются в верном направлении.

О визите спецпосланника в Россию заявил также помощник президента РФ Юрий Ушаков. На вопрос "Интерфакса" о том, ожидают ли на этой неделе визит Уиткоффа в Москву, Ушаков ответил: "Ждем".

Ранее в СМИ сообщалось, что предположительно в конце недели Уиткофф прилетит в Москву, чтобы передать российскому руководству новый пакет предложений по Украине. На этот раз документ, по данным СМИ, будет представлять согласованный США с Европой и Киевом план, обсуждение которого состоится на этой неделе в Лондоне.

Между тем Трамп заявил, что не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. "Я не хочу говорить об этом, потому что у меня нет намерения увольнять его", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. "Я бы хотел, чтобы он был более активен в реализации своей идеи о снижении процентных ставок. Сейчас самое подходящее время для снижения процентных ставок", - отметил президент США.

Ранее Трамп заявлял, что у него есть полномочия уволить главу Федеральной резервной системы, срок полномочий которого истекает не ранее 2026 года. В посте в соцсети Truth Social в понедельник Трамп назвал Пауэлла "крупным неудачником", заявив, что экономическая активность в США замедлится, если ФРС не опустит ставки немедленно.

Американские фондовые индексы выросли более чем на 2% во вторник, восстановившись после падения днем ранее благодаря позитивным заявлениям властей США о торговых вопросах. Глава Минфина США Скотт Бессент сообщил, что в конфликте с Китаем из-за пошлин рано или поздно появится просвет. "Ни одна из сторон не думает, что нынешнее положение дел продлится долго", - приводит Associated Press выдержки из речи Бессента на закрытом мероприятии для JPMorgan Chase. При этом он отметил, что переговоры с Китаем будут нелегкими и официально еще не стартовали.

Ранее Левитт в ходе брифинга на вопрос о возможной торговой сделке США с Китаем ответила, что Трамп сказал ей, что дела "продвигаются очень хорошо".

Пошлины США на китайский импорт в настоящее время составляют 145%. Китай в ответ повысил свои пошлины на импорт американских товаров до 125%.

Издание Politico в свою очередь сообщило, что Белый дом близок к заключению торговых соглашений с Японией и Индией.

Фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 в среду утром продолжает повышаться (+1,5%), что говорит о вероятном сохранении позитивных настроений на фондовых биржах США в середине недели.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов 23 апреля также доминируют игроки на повышения. Фондовые индексы Китая, Южной Кореи, Австралии, Японии и Гонконга растут на 0,2-2,4% вслед за повышением акций на Уолл-стрит во вторник.

На нефтяном рынке в среду утром также преобладают позитивные настроения. Стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:01 МСК составила $68 за баррель, что на 0,85% выше уровня закрытия предыдущего дня; при этом фьючерсы на сорт WTI дорожают на 0,89% - до $64,23 за баррель.