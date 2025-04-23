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Структура "Росатома" в 2026 году начнет строительство ветропарка в Киргизии

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Поставка первого оборудования для ветропарка в Иссык-Кульской области Киргизии запланирована на вторую половину 2025 года, строительство начнется в 2026 году. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Росатом Центральная Азия".

"Со структурой "Росатома" мы начинаем строительство ветряной станции мощностью 100 мегаватт. С российскими компаниями также планируется строительство солнечной станции мощностью 250 мегаватт в селе Тору-Айгыр Иссык-Кульской области и газовой станции на 500 мегаватт в селе Чалдовар Чуйской области", - сообщил агентству министр энергетики Киргизии Таалайбек Ибраев.

В сентябре 2024 года была заложена капсула под будущее строительство ветроэлектростанции в Киргизии на 100 МВт. Это первый зарубежный ветроэнергетический проект компании АО "Росатом Возобновляемая энергия" (прежнее название – "НоваВинд"). Уже проведены технические экспертизы, были предложены несколько подходящих площадок, одна из которых находится вблизи села Кок-Мойнок-Первое города Балыкчи Иссык-Кульской области Киргизии. Плановая годовая выработки электроэнергии – 280 млн кВт.ч, а плановая выработка за 25 лет – 7 млрд кВт.ч.

Инвестиционное соглашение по проекту "Росатом" и кабинет министров Киргизии подписали в конце декабря 2024 года.

Как сообщалось ранее, структура "Росатома" может построить в Киргизии до 1 ГВт ветростанций. Ранее "НоваВинд" подписывал соглашение с Минэнерго страны о проработке и реализации проектов ВИЭ.

Проект в Иссык-Кульской области – пилотный. "На втором этапе планируется проработка площадок размещения объектов ВИЭ общей мощностью до 900 МВт", - отмечала компания.

Сообщалось также, что накануне "Росатом" передал министерству энергетики Киргизии предварительное технико-экономическое обоснование (пред-ТЭО) проекта строительства в республике атомной станции малой мощности. Пред-ТЭО направлено киргизской стороне для оценки ключевых аспектов и технических параметров проекта. Решение по дальнейшим шагам находится в компетенции министерства энергетики.

Росатом Росатом Центральная Азия АО "Росатом Возобновляемая энергия" НоваВинд Киргизия
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