РФ и Иран договорились создать ассоциацию портов и судоходных компаний

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - РФ и Иран намерены развивать сотрудничество в сфере портовой деятельности и судоходства.

Как сообщает Минтранс РФ, статс-секретарь - замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев провел переговоры с заместителем министра дорог и градостроительства Ирана Саидом Расули.

"Достигнута договоренность о создании консорциума (Ассоциации) российских и иранских судоходных компаний и российских и иранских портов. Запланировано провести переговоры таких компаний и портов в мае в Махачкале", - говорится в сообщении.

В повестку переговоров будут включены вопросы развития судоходства, согласования тарифов на перевозки, а также совместной работы с портами и судоходными компаниями других прикаспийских государств.

Кроме того, стороны обсудили результаты и перспективы развития перевозок по международному транспортному коридору "Север - Юг" и, в частности, по его восточному и западному маршрутам, а также реализацию проекта строительства железнодорожной линии Решт - Астара.

В планах сторон также провести с 23 по 25 мая экспертные консультации и встречи Ассоциации международных автомобильных перевозчиков с иранскими коллегами, а также консультации авиавластей.