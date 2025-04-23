Поиск

РФ и Иран договорились создать ассоциацию портов и судоходных компаний

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - РФ и Иран намерены развивать сотрудничество в сфере портовой деятельности и судоходства.

Как сообщает Минтранс РФ, статс-секретарь - замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев провел переговоры с заместителем министра дорог и градостроительства Ирана Саидом Расули.

"Достигнута договоренность о создании консорциума (Ассоциации) российских и иранских судоходных компаний и российских и иранских портов. Запланировано провести переговоры таких компаний и портов в мае в Махачкале", - говорится в сообщении.

В повестку переговоров будут включены вопросы развития судоходства, согласования тарифов на перевозки, а также совместной работы с портами и судоходными компаниями других прикаспийских государств.

Кроме того, стороны обсудили результаты и перспективы развития перевозок по международному транспортному коридору "Север - Юг" и, в частности, по его восточному и западному маршрутам, а также реализацию проекта строительства железнодорожной линии Решт - Астара.

В планах сторон также провести с 23 по 25 мая экспертные консультации и встречи Ассоциации международных автомобильных перевозчиков с иранскими коллегами, а также консультации авиавластей.

Минтранс Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Финам" предоставил квалинвесторам доступ к торгам на биржах Китая, возобновил доступ к гонконгской бирже

Уолл-стрит резко выросла во вторник на политических заявлениях и корпоративных отчетах

Уолл-стрит резко выросла во вторник на политических заявлениях и корпоративных отчетах

Трамп не намерен увольнять главу ФРС

Глава Минфина США считает, что торговое противостояние с КНР не продлится долго

Глава Минфина США считает, что торговое противостояние с КНР не продлится долго

РФ снизит до 20% с 35% импортные пошлины на французские духи и средства для волос

РФ снизит до 20% с 35% импортные пошлины на французские духи и средства для волос
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6240 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе398 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов199 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2245 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });