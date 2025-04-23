Brent подорожала до $68,1 за баррель

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дорожать в среду на фоне новых санкций США против Ирана, а также изменения тона заявлений Вашингтона по поводу пошлин на китайские товары.

К 13:43 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,65 (0,96%) до $68,08 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,64 (1,01%), до $64,31 за баррель.

США ввели санкции против иранского бизнесмена Сейеда Асадуллы Эмамджомеха и связанных с ним компаний. В сообщении Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) отмечается, что Эмамджомех и подпавшие под санкции компании "ответственны за поставки иранского СПГ и нефти стоимостью в сотни миллионов долларов на иностранные рынки".

Президент США Дональд Трамп признал 22 апреля, что объявленные им пошлины в 145% на импорт из Китая слишком высоки, и пообещал снизить их и добиться торгового соглашения с Пекином.

Кроме того, Трамп заявил, что не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, а лишь хотел бы, чтобы тот быстрее снижал ставки.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывают данные о запасах. Оценки Американского института нефти показали сокращение резервов нефти на неделе, завершившейся 18 апреля, на 4,565 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные об изменении запасов энергоносителей в США Минэнерго раскроет позднее в среду.