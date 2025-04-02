Запасы нефти в США неожиданно выросли на 6,165 млн баррелей

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6,165 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Аналитики в среднем прогнозировали их снижение на 2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 28 марта, уменьшились на 1,551 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 264 тыс. баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей.

Тем временем запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 2,373 млн баррелей. Неделей ранее показатель сократился на 755 тыс. баррелей.