Запасы нефти в США выросли сильнее прогнозов - на 2,55 млн баррелей

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,553 млн баррелей - до 442,3 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 4 апреля, уменьшились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 3,544 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1,7 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 200 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 681 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель увеличился на 2,373 млн баррелей.