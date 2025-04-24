Поиск

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг демонстрирует смешанную и умеренную динамику цен blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних рынков, опасений затягивания урегулирования конфликта на Украине, а также данных Росстата о замедлении инфляции в России. Индекс IMOEX2 за минуту торгов изменился менее чем на 0,1%, лучше рынка выглядят акции "Газпрома" (+1,4%).

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2944,52 пункта (+0,04%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 0,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 апреля, составляет 82,3637 руб. (+90,17 копейки).

Подорожали также акции "АЛРОСА" (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), ОК "Русал" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Группы компаний ПИК" (+0,4%), "Норникеля" (+0,3%), АФК "Система" (+0,1%).

Подешевели акции "Газпром нефти" (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,3% "префы"), "ВК" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Т-Технологии" (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -0,3% "префы"), "Северстали" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "ММК" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что достиг понимания с Москвой по вопросу об украинском урегулировании и теперь нацелен на достижение такого же результата с Киевом.

"Я думаю, что Россия готова, считаю, что у нас с ней есть сделка. Теперь нужна сделка с Зеленским. С ним все сложнее, но ничего страшного", - сказал он журналистам в Белом доме.

Также Трамп заявил, что вскоре после майской поездки в страны Персидского залива может провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Полагаю, что это возможно, но маловероятно", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос, возможна ли встреча с Путиным во время пребывания Трампа в Саудовской Аравии.

"Думаю эта встреча состоится вскоре после (поездки в страны Персидского залива)", - добавил президент США.

Во вторник Белый дом сообщил, что президент США посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ в период с 13 по 16 мая.

В Белом доме в среду также заявили, что недовольны тем, как президент Украины Владимир Зеленский реагирует на попытки США урегулировать украинский кризис. "К сожалению, кажется, что президент Зеленский движется в неверном направлении", - сказала пресс-секретарь Кэролайн Левитт журналистам в Вашингтоне.

При этом она отметила, что президент США Дональд Трамп не требует от Киева признания Крыма российской территорией.

Ранее Трамп написал в Truth Social, что заявления президента Украины об отказе признать Крым российской территорией вредят переговорам о завершении украинского конфликта. Американский лидер добавил, что Зеленский может пойти по пути мирного урегулирования, либо - продолжить боевые действия и в результате этого потерять всю страну.

Вышедшие накануне вечером данные Росстата показали, что инфляция в РФ с 15 по 21 апреля 2025 года составила 0,09% после 0,11% с 8 по 14 апреля и 0,16% с 1 по 7 апреля. С начала месяца рост цен к 21 апреля составил 0,36%, с начала года - 3,08%. Из данных за 21 день апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 21 апреля осталась на уровне 14 апреля и составила 10,34% (после также 10,34% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 25 апреля, рассмотрит вопросы денежно-кредитной политики, в том числе вопрос об уровне ключевой ставки. Аналитики единогласно прогнозируют сохранение ставки ЦБ на уровне 21%. При этом эксперты надеются на смягчение риторики регулятором.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, рынок акций РФ остается под давлением продавцов, вызванным сомнениями в скором урегулировании конфликтной ситуации на Украине. Так, 23 апреля в Лондоне понизили статус запланированных переговоров на уровне министров иностранных дел до формата консультации между высокопоставленными чиновниками. Сдерживающим фактором также стал переход нефтяных котировок к снижению на слухах о том, что некоторые страны из состава ОПЕК+ выступают за дальнейшее наращивание добычи.

Зоной поддержки для индекса МосБиржи выступает 9-дневная скользящая средняя, а сопротивление находится в районе 3070 пунктов, считает аналитик "Финама".

В США в среду индексы акций выросли на 1,1-2,5% на политических новостях и отчетностях. На настроения инвесторов позитивно повлияло заявление президента США Дональда Трампа, что он не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, а лишь хотел бы от него более быстрого снижения процентных ставок.

Также поддержку рынкам оказало изменение тона заявлений Вашингтона в отношении китайских пошлин. Трамп сказал, что объявленные им пошлины в 145% на импорт из Китая слишком высоки, и пообещал снизить их и добиться торгового соглашения с Пекином. Позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что у США есть возможность заключить масштабное соглашение с Китаем в сфере торговли.

Продажи новых домов в США в марте увеличились на 7,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 724 тыс. в пересчете на годовые темпы, что является максимальным показателем с сентября прошлого года, сообщило министерство торговли. Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж до 680 тыс. с ранее объявленного февральского уровня, по данным Trading Economics.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты снижаются на 0,1-0,3%).

На нефтяном рынке на азиатской сессии цены умеренно подросли после снижения накануне на слухах о стремлении некоторых стран ОПЕК+ нарастить добычу.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 07:01 МСК в четверг составила $66,16 за баррель (+0,1%), цена июньского фьючерса на WTI - $62,3 за баррель (+0,1%).

Несколько стран-участниц ОПЕК+ намерены предложить ускорить рост добычи нефти в июне на фоне обострения спора в альянсе по поводу соблюдения квот, сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Встреча стран ОПЕК+ для обсуждения планов по добыче на июнь состоится 5 мая. Источники сообщили, что некоторые члены альянса хотят увеличить добычу на тот же объем, что и в мае, то есть на 411 тыс. баррелей в сутки.

Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Фондовые индексы США выросли на политических новостях и отчетностях

Фондовые индексы США выросли на политических новостях и отчетностях

Квота на беспошлинный ввоз картофеля в РФ может быть увеличена в два раза

ФАС будет работать над снижением наценок на хлеб

Цены на золото упали почти на 4%, биткойн подрос на заявлениях Трампа

ЦБ опубликовал рэнкинг банков по числу жалоб клиентов на услуги кредитования

ЦБ опубликовал рэнкинг банков по числу жалоб клиентов на услуги кредитования

Компания из ОАЭ приобрела 16,33% обыкновенных акций "Русснефти"

Следователь заявил о доказательствах причастности Мошковича к иным преступлениям

Следователь заявил о доказательствах причастности Мошковича к иным преступлениям
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6251 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне90 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ50 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России77 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2246 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе398 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов199 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });