Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг демонстрирует смешанную и умеренную динамику цен blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних рынков, опасений затягивания урегулирования конфликта на Украине, а также данных Росстата о замедлении инфляции в России. Индекс IMOEX2 за минуту торгов изменился менее чем на 0,1%, лучше рынка выглядят акции "Газпрома" (+1,4%).

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2944,52 пункта (+0,04%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 0,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 апреля, составляет 82,3637 руб. (+90,17 копейки).

Подорожали также акции "АЛРОСА" (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), ОК "Русал" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Группы компаний ПИК" (+0,4%), "Норникеля" (+0,3%), АФК "Система" (+0,1%).

Подешевели акции "Газпром нефти" (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,3% "префы"), "ВК" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Т-Технологии" (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -0,3% "префы"), "Северстали" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "ММК" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что достиг понимания с Москвой по вопросу об украинском урегулировании и теперь нацелен на достижение такого же результата с Киевом.

"Я думаю, что Россия готова, считаю, что у нас с ней есть сделка. Теперь нужна сделка с Зеленским. С ним все сложнее, но ничего страшного", - сказал он журналистам в Белом доме.

Также Трамп заявил, что вскоре после майской поездки в страны Персидского залива может провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Полагаю, что это возможно, но маловероятно", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос, возможна ли встреча с Путиным во время пребывания Трампа в Саудовской Аравии.

"Думаю эта встреча состоится вскоре после (поездки в страны Персидского залива)", - добавил президент США.

Во вторник Белый дом сообщил, что президент США посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ в период с 13 по 16 мая.

В Белом доме в среду также заявили, что недовольны тем, как президент Украины Владимир Зеленский реагирует на попытки США урегулировать украинский кризис. "К сожалению, кажется, что президент Зеленский движется в неверном направлении", - сказала пресс-секретарь Кэролайн Левитт журналистам в Вашингтоне.

При этом она отметила, что президент США Дональд Трамп не требует от Киева признания Крыма российской территорией.

Ранее Трамп написал в Truth Social, что заявления президента Украины об отказе признать Крым российской территорией вредят переговорам о завершении украинского конфликта. Американский лидер добавил, что Зеленский может пойти по пути мирного урегулирования, либо - продолжить боевые действия и в результате этого потерять всю страну.

Вышедшие накануне вечером данные Росстата показали, что инфляция в РФ с 15 по 21 апреля 2025 года составила 0,09% после 0,11% с 8 по 14 апреля и 0,16% с 1 по 7 апреля. С начала месяца рост цен к 21 апреля составил 0,36%, с начала года - 3,08%. Из данных за 21 день апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 21 апреля осталась на уровне 14 апреля и составила 10,34% (после также 10,34% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 25 апреля, рассмотрит вопросы денежно-кредитной политики, в том числе вопрос об уровне ключевой ставки. Аналитики единогласно прогнозируют сохранение ставки ЦБ на уровне 21%. При этом эксперты надеются на смягчение риторики регулятором.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, рынок акций РФ остается под давлением продавцов, вызванным сомнениями в скором урегулировании конфликтной ситуации на Украине. Так, 23 апреля в Лондоне понизили статус запланированных переговоров на уровне министров иностранных дел до формата консультации между высокопоставленными чиновниками. Сдерживающим фактором также стал переход нефтяных котировок к снижению на слухах о том, что некоторые страны из состава ОПЕК+ выступают за дальнейшее наращивание добычи.

Зоной поддержки для индекса МосБиржи выступает 9-дневная скользящая средняя, а сопротивление находится в районе 3070 пунктов, считает аналитик "Финама".

В США в среду индексы акций выросли на 1,1-2,5% на политических новостях и отчетностях. На настроения инвесторов позитивно повлияло заявление президента США Дональда Трампа, что он не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, а лишь хотел бы от него более быстрого снижения процентных ставок.

Также поддержку рынкам оказало изменение тона заявлений Вашингтона в отношении китайских пошлин. Трамп сказал, что объявленные им пошлины в 145% на импорт из Китая слишком высоки, и пообещал снизить их и добиться торгового соглашения с Пекином. Позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что у США есть возможность заключить масштабное соглашение с Китаем в сфере торговли.

Продажи новых домов в США в марте увеличились на 7,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 724 тыс. в пересчете на годовые темпы, что является максимальным показателем с сентября прошлого года, сообщило министерство торговли. Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж до 680 тыс. с ранее объявленного февральского уровня, по данным Trading Economics.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты снижаются на 0,1-0,3%).

На нефтяном рынке на азиатской сессии цены умеренно подросли после снижения накануне на слухах о стремлении некоторых стран ОПЕК+ нарастить добычу.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 07:01 МСК в четверг составила $66,16 за баррель (+0,1%), цена июньского фьючерса на WTI - $62,3 за баррель (+0,1%).

Несколько стран-участниц ОПЕК+ намерены предложить ускорить рост добычи нефти в июне на фоне обострения спора в альянсе по поводу соблюдения квот, сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Встреча стран ОПЕК+ для обсуждения планов по добыче на июнь состоится 5 мая. Источники сообщили, что некоторые члены альянса хотят увеличить добычу на тот же объем, что и в мае, то есть на 411 тыс. баррелей в сутки.