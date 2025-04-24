Индексы МосБиржи и РТС подросли на 0,6% в начале основной сессии

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в четверг умеренно растет на фоне смешанных сигналов с внешних рынков, подорожавшей нефти (фьючерс на Brent поднялся к $66,6 за баррель) и данных Росстата о замедлении инфляции в России; инвесторы также ожидают геополитических новостей относительно процесса мирного урегулирования военного конфликта на Украине. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,6%, лидируют в росте акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+2%) и "Газпрома" (+1,8%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2960,74 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1132,41 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 апреля, составляет 82,3637 руб. (+90,17 копейки).

Подорожали также акции ВТБ (+1,3%), "Норникеля" (+1,3%), "Аэрофлота" (+1,2%), ОК "Русал" (+1%), "Северстали" (+0,9%), АФК "Система" (+0,9%), "ВК" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,7%), "НЛМК" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), "ММК" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%), "Роснефти" (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,2% "префы").

Подешевели акции Сбербанка (-0,1%), "Т-Технологии" (-0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 по Москве (с учетом утренней сессии) составил 8,9 млрд рублей (из них 2,62 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 717 млн рублей на бумаги "Т-Технологии" и 716 млн рублей на акции ВТБ).

Президент США Дональд Трамп заявил, что достиг понимания с Москвой по вопросу об украинском урегулировании и теперь нацелен на достижение такого же результата с Киевом.

"Я думаю, что Россия готова, считаю, что у нас с ней есть сделка. Теперь нужна сделка с Зеленским. С ним все сложнее, но ничего страшного", - сказал он журналистам в Белом доме.

Также Трамп заявил, что вскоре после майской поездки в страны Персидского залива может провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Полагаю, что это возможно, но маловероятно", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос, возможна ли встреча с Путиным во время пребывания Трампа в Саудовской Аравии.

"Думаю, эта встреча состоится вскоре после (поездки в страны Персидского залива)", - добавил президент США.

Во вторник Белый дом сообщил, что президент США посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ в период с 13 по 16 мая.

В Белом доме в среду также заявили, что недовольны тем, как президент Украины Владимир Зеленский реагирует на попытки США урегулировать украинский кризис. "К сожалению, кажется, что президент Зеленский движется в неверном направлении", - сказала пресс-секретарь Кэролайн Левитт журналистам в Вашингтоне.

При этом она отметила, что президент США Дональд Трамп не требует от Киева признания Крыма российской территорией.

Ранее Трамп написал в Truth Social, что заявления президента Украины об отказе признать Крым российской территорией вредят переговорам о завершении украинского конфликта. Американский лидер добавил, что Зеленский может либо пойти по пути мирного урегулирования, либо продолжить боевые действия и в результате этого потерять всю страну.

Вышедшие накануне вечером данные Росстата показали, что инфляция в РФ с 15 по 21 апреля 2025 года составила 0,09% после 0,11% с 8 по 14 апреля и 0,16% с 1 по 7 апреля. С начала месяца рост цен к 21 апреля составил 0,36%, с начала года - 3,08%. Из данных за 21 день апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 21 апреля осталась на уровне 14 апреля и составила 10,34% (после также 10,34% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 25 апреля, рассмотрит вопросы денежно-кредитной политики, в том числе вопрос об уровне ключевой ставки. Аналитики единогласно прогнозируют сохранение ставки ЦБ на уровне 21%. При этом эксперты надеются на смягчение риторики регулятором.

Комментарии аналитиков

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", локальные просадки рынка акций РФ продолжают привлекать покупателей в надежде на ослабление геополитических рисков. Росстат опубликовал недельные данные о замедлении инфляции до 0,09%, хотя в годовом выражении инфляция все еще остается на высоком уровне 10,34%. На этом фоне ожидается сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на текущем уровне и более мягкая риторика регулятора на заседании в пятницу.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, накануне рынок акций локально падал после известий о фактическом срыве переговоров по Украине в Лондоне. Однако поддержка 2900 пунктов по индексу МосБиржи устояла. Этому во многом способствовала геополитика: появилась информация о визите в Москву спецпредставителя президента США Трампа. СМИ также пишут о возможной скорой встрече глав России и США.

Вечером в среду "быков" поддержали данные Росстата о замедлении недельной инфляции, что предполагает неизменность ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу. Оптимистичный вариант итогов заседания совета директоров ЦБ предусматривает сильное смягчение риторики, полагает эксперт.

Техническая картина по рынку акций позитивная, индекс МосБиржи с 10 апреля движется в восходящем канале. В четверг его границами выступают отметки 2930 и 3020 пунктов, не исключено пробитие этого канала в пятницу, после оглашения итогов заседания ЦБ РФ, считает Антонов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ожидает новых попыток индекса МосБиржи подняться к 3000 пунктам.

Накануне рынок просел в рамках коррекции, отыгрывая новости о трудностях в согласовании единой позиции стран Запада по мирному урегулированию украинского конфликта. Вечером поддержку рынку оказали неплохие недельные данные Росстата по инфляции.

"Ждем оживления спроса на акции и новых попыток индекса МосБиржи подняться в зону 3000-3100 пунктов, которую мы считаем базовой целью текущего движения. Обращаем внимание на акции ПАО "Полюс", "Яндекса" и "НОВАТЭКА" - эти бумаги, учитывая неплохой общерыночный сантимент и невысокую доходность выплачиваемых дивидендов, могут достаточно оперативно восстановиться после дивидендных "отсечек", которые состоятся в ближайшие дни", - считает Локтюхов.

Мировые фондовые рынки

В США в среду индексы акций выросли на 1,1-2,5% на политических новостях и отчетностях. На настроения инвесторов позитивно повлияло заявление президента США Дональда Трампа, что он не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, а лишь хотел бы от него более быстрого снижения процентных ставок.

Также поддержку рынкам оказало изменение тона заявлений Вашингтона в отношении китайских пошлин. Трамп сказал, что объявленные им пошлины в 145% на импорт из Китая слишком высоки, и пообещал снизить их и добиться торгового соглашения с Пекином. Позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что у США есть возможность заключить масштабное соглашение с Китаем в сфере торговли.

Продажи новых домов в США в марте увеличились на 7,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 724 тыс. в пересчете на годовые темпы, что является максимальным показателем с сентября прошлого года, сообщило министерство торговли. Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж до 680 тыс. с ранее объявленного февральского уровня, по данным Trading Economics.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng снижается на 1,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты снижаются на 0,3-0,4%).

Инвесторы по-прежнему обеспокоены торговой войной США и усилением неопределенности относительно перспектив мировой экономики. Однако на рынках присутствует осторожный оптимизм в этом вопросе после того, как Вашингтон изменил тон заявлений в отношении китайских пошлин. Так, накануне министр финансов США Скотт Бессент заявил, что у страны есть возможность заключить масштабное соглашение с Китаем в сфере торговли.

ВВП Южной Кореи в I квартале 2025 года сократился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по предварительным данным Банка Кореи. В годовом выражении экономика страны снизилась на 0,1%. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение первого показателя на 0,1%, второго - на 0,2%, сообщает Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке в четверг цены корректируются вверх после резкого снижения днем ранее на опасениях увеличения поставок из стран ОПЕК+.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $66,6 за баррель (+0,7% и -2% в среду), цена июньского фьючерса на WTI - $62,79 за баррель (+0,8% и -2,2% накануне).

Как написали СМИ накануне, несколько стран-участниц ОПЕК+ намерены предложить ускорить рост добычи нефти в июне на фоне обострения спора в альянсе по поводу соблюдения квот.

Встреча стран ОПЕК+ для обсуждения планов по добыче на июнь состоится 5 мая. Источники сообщили, что некоторые члены альянса хотят увеличить добычу на тот же объем, что и в мае, то есть на 411 тыс. баррелей в сутки.

Тем временем коммерческие запасы нефти в США увеличились на 244 тыс. баррелей за прошлую неделю, говорится в докладе министерства энергетики. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 700 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Вместе с тем товарные запасы бензина упали на 4,476 млн баррелей, дистиллятов - на 2,353 млн баррелей. Эксперты ожидали более слабого снижения запасов: бензина - на 1,15 млн баррелей, дистиллятов - на 100 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 86 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель снизился на 654 тыс. баррелей.