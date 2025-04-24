"Селигдар" в I квартале увеличил продажи золота на 29% до 1,4 т
Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Холдинг "Селигдар" в I квартале 2025 года произвел 846 кг лигатурного золота, что примерно соответствует уровню прошлого года, сообщила компания.
Добыча руды упала до 0,4 млн тонн с 1,9 млн тонн в I квартале 2024 года, что связано с опережающим объемом вскрышных работ и наличием заготовленной руды на складах.
Объем продаж произведенного золота увеличился на 29% и составил 1,429 тонны. В I квартале 2025 года "Селигдар" в числе прочего реализовывал золото, произведенное в 2024 году. Также компания продала 2 кг золота третьих лиц.
Выручка от реализации золота достигла 12,1 млрд рублей, подскочив на 82% за счет увеличения объема реализации, а также роста средней рублевой цены реализации на 41%.
Производство олова в концентрате увеличилось на 35% до 833 тонн. Производство меди снизилось на 6% и составило 533 тонны. Производство вольфрама достигло 26 тонн, увеличившись в 1,5 раза.
Выручка от реализации оловянного, вольфрамового и медного концентрата составила 1,3 млрд рублей по сравнению с 1,4 млрд рублей годом ранее. Снижение выручки связано с сокращением объема продаж концентратов в натуральном выражении на 25% в соответствии с политикой продаж, отмечает компания.
Суммарная выручка от продаж золота, оловянного, вольфрамового и медного концентратов по итогам квартала составила 13,4 млрд рублей, что превышает показатель прошлого года на 66%.
Операционные показатели холдинга "Селигдар":
|Показатель
|I кв. 2025
|I кв. 2024*
|Динамика
|Золотодобывающий дивизион
|Добыча руды, млн т
|0,4
|1,9
|-78%
|Производство лигатурного золота, кг
|846
|845
|0%
|Реализация золота, учитываемая в выручке по МСФО, кг
|1 431
|1 107
|29%
|Оловодобывающий дивизион
|Добыча руды, тыс. т
|293
|257
|14%
|Переработка руды (с учетом предварительного обогащения на установке РАС-сепарации), тыс. т
|280
|215
|31%
|Производство олова в концентрате, т
|833
|617
|35%
|Производство меди в концентрате, т
|533
|566
|-6%
|Производство вольфрама в концентрате, т
|26
|11
|146%
* за вычетом результатов отработки месторождения Лунное
"Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого направления холдинг включает оловянный кластер и другие структуры.