"Селигдар" в I квартале увеличил продажи золота на 29% до 1,4 т

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Холдинг "Селигдар" в I квартале 2025 года произвел 846 кг лигатурного золота, что примерно соответствует уровню прошлого года, сообщила компания.

Добыча руды упала до 0,4 млн тонн с 1,9 млн тонн в I квартале 2024 года, что связано с опережающим объемом вскрышных работ и наличием заготовленной руды на складах.

Объем продаж произведенного золота увеличился на 29% и составил 1,429 тонны. В I квартале 2025 года "Селигдар" в числе прочего реализовывал золото, произведенное в 2024 году. Также компания продала 2 кг золота третьих лиц.

Выручка от реализации золота достигла 12,1 млрд рублей, подскочив на 82% за счет увеличения объема реализации, а также роста средней рублевой цены реализации на 41%.

Производство олова в концентрате увеличилось на 35% до 833 тонн. Производство меди снизилось на 6% и составило 533 тонны. Производство вольфрама достигло 26 тонн, увеличившись в 1,5 раза.

Выручка от реализации оловянного, вольфрамового и медного концентрата составила 1,3 млрд рублей по сравнению с 1,4 млрд рублей годом ранее. Снижение выручки связано с сокращением объема продаж концентратов в натуральном выражении на 25% в соответствии с политикой продаж, отмечает компания.

Суммарная выручка от продаж золота, оловянного, вольфрамового и медного концентратов по итогам квартала составила 13,4 млрд рублей, что превышает показатель прошлого года на 66%.

Операционные показатели холдинга "Селигдар":

Показатель I кв. 2025 I кв. 2024* Динамика Золотодобывающий дивизион Добыча руды, млн т 0,4 1,9 -78% Производство лигатурного золота, кг 846 845 0% Реализация золота, учитываемая в выручке по МСФО, кг 1 431 1 107 29% Оловодобывающий дивизион Добыча руды, тыс. т 293 257 14% Переработка руды (с учетом предварительного обогащения на установке РАС-сепарации), тыс. т 280 215 31% Производство олова в концентрате, т 833 617 35% Производство меди в концентрате, т 533 566 -6% Производство вольфрама в концентрате, т 26 11 146%

* за вычетом результатов отработки месторождения Лунное

"Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого направления холдинг включает оловянный кластер и другие структуры.