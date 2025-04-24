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"Селигдар" в I квартале увеличил продажи золота на 29% до 1,4 т

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Холдинг "Селигдар" в I квартале 2025 года произвел 846 кг лигатурного золота, что примерно соответствует уровню прошлого года, сообщила компания.

Добыча руды упала до 0,4 млн тонн с 1,9 млн тонн в I квартале 2024 года, что связано с опережающим объемом вскрышных работ и наличием заготовленной руды на складах.

Объем продаж произведенного золота увеличился на 29% и составил 1,429 тонны. В I квартале 2025 года "Селигдар" в числе прочего реализовывал золото, произведенное в 2024 году. Также компания продала 2 кг золота третьих лиц.

Выручка от реализации золота достигла 12,1 млрд рублей, подскочив на 82% за счет увеличения объема реализации, а также роста средней рублевой цены реализации на 41%.

Производство олова в концентрате увеличилось на 35% до 833 тонн. Производство меди снизилось на 6% и составило 533 тонны. Производство вольфрама достигло 26 тонн, увеличившись в 1,5 раза.

Выручка от реализации оловянного, вольфрамового и медного концентрата составила 1,3 млрд рублей по сравнению с 1,4 млрд рублей годом ранее. Снижение выручки связано с сокращением объема продаж концентратов в натуральном выражении на 25% в соответствии с политикой продаж, отмечает компания.

Суммарная выручка от продаж золота, оловянного, вольфрамового и медного концентратов по итогам квартала составила 13,4 млрд рублей, что превышает показатель прошлого года на 66%.

Операционные показатели холдинга "Селигдар":

ПоказательI кв. 2025I кв. 2024*Динамика
Золотодобывающий дивизион
Добыча руды, млн т0,41,9-78%
Производство лигатурного золота, кг8468450%
Реализация золота, учитываемая в выручке по МСФО, кг1 4311 10729%
Оловодобывающий дивизион
Добыча руды, тыс. т29325714%
Переработка руды (с учетом предварительного обогащения на установке РАС-сепарации), тыс. т28021531%
Производство олова в концентрате, т83361735%
Производство меди в концентрате, т533566-6%
Производство вольфрама в концентрате, т2611146%

* за вычетом результатов отработки месторождения Лунное

"Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого направления холдинг включает оловянный кластер и другие структуры.

Селигдар золото
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