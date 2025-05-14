Поиск

Экспортная выручка ГК "Русагро" в 2024 году составила 97 млрд рублей

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - ГК "Русагро", один из ведущих агрохолдингов, экспортировала в 2024 году продукции на 97 млрд рублей, сообщается в годовом отчете компании.

Доля экспортной выручки в общей выручке группы составила 28%.

Основная доля пришлась на экспортную выручку масложирового бизнеса - 76 млрд рублей. Сахарный бизнес экспортировал продукции на 12 млрд рублей, мясной - на 7 млрд рублей, сельскохозяйственный - на 2 млрд рублей.

Поставки осуществлялись в 36 стран. Согласно отчету за 2023 год, география экспорта включала 23 страны.

Основными торговыми партнерами группы являются страны Юго-Западной Азии и СНГ.

ГК "Русагро" занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свинины, масложировой и сельскохозяйственной продукции.

Русагро Юго-Западная Азия СНГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ России и Египта обсудят увеличение доли нацвалют в расчетах

ОПЕК понизила оценку роста поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК+, на 100 тыс. б/с

ОПЕК понизила оценку роста поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК+, на 100 тыс. б/с

ОПЕК отметила рост экспорта нефти из России и Центральной Азии в марте на 2% к февралю

В РФ заявили, что цены на топливо в рознице стабильны, дефицита на рынке нет

В РФ заявили, что цены на топливо в рознице стабильны, дефицита на рынке нет

SpaceX наметила испытательный пуск лунной ракеты и корабля Starship на 22 мая

Хроники событий
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана71 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6364 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });