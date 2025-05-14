Экспортная выручка ГК "Русагро" в 2024 году составила 97 млрд рублей

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - ГК "Русагро", один из ведущих агрохолдингов, экспортировала в 2024 году продукции на 97 млрд рублей, сообщается в годовом отчете компании.

Доля экспортной выручки в общей выручке группы составила 28%.

Основная доля пришлась на экспортную выручку масложирового бизнеса - 76 млрд рублей. Сахарный бизнес экспортировал продукции на 12 млрд рублей, мясной - на 7 млрд рублей, сельскохозяйственный - на 2 млрд рублей.

Поставки осуществлялись в 36 стран. Согласно отчету за 2023 год, география экспорта включала 23 страны.

Основными торговыми партнерами группы являются страны Юго-Западной Азии и СНГ.

ГК "Русагро" занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свинины, масложировой и сельскохозяйственной продукции.