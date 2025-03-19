Чистая прибыль ГК "Русагро" в IV квартале 2024 г. выросла в 1,4 раза

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ГК "Русагро", одного из ведущих агрохолдингов РФ, в IV квартале 2024 года составила 12,4 млрд рублей, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщается в пресс-релизе компании.

Рентабельность по чистой прибыли выросла до 10% с 5% годом ранее.

Выручка за квартал увеличилась на 26%, до 124,9 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 7%, до 27,9 млрд рублей. Рентабельность по этому показателю снизилась до 22% с 26% годом ранее.

В частности, выручка сахарного бизнеса в четвертом квартале прошлого года выросла на 26%, до 34,6 млрд рублей, мясного - на 9%, до 14,1 млрд рублей, масложирового - на 25%, до 56,9 млрд рублей.

В то же время выручка сельскохозяйственного бизнеса уменьшилась на 6%, до 31,3 млрд рублей.

Накануне компания также отчиталась по итогам работы за 2024 год. Как сообщалось, выручка составила 340,1 млрд рублей, что на 23,2% больше, чем в 2023 году. В частности, выручка масложирового бизнеса увеличилась на 43%, до 193,3 млрд рублей, сахарного - на 5%, до 67,9 млрд рублей, мясного - на 4%, до 50,2 млрд рублей. Сельскохозяйственный бизнес снизил выручку на 11%, до 50,7 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA сократилась на 6%, до 52,99 млрд рублей с 56,33 млрд рублей в 2023 году. Рентабельность по этому показателю опустилась до 16% с 20% годом ранее.

ГК "Русагро" занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свинины, масложировой и сельскохозяйственной продукции.

В 2024 году компания произвела 1,114 млн тонн сырого растительного масла (на 55% больше), 1,049 млн тонн сахара (на 13% больше), 311 тыс. тонн свинины (в живом весе на убой, на 7% меньше), реализовала 1,02 млн тонн зерновых культур (на 11% меньше), масличных - 414 тыс. тонн (на 36% меньше), 4,07 млн тонн сахарной свеклы (на 25% меньше).

Земельный банк группы составляет 707 тыс. га. Активы расположены в 15 регионах РФ.