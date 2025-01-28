АКРА ждет больше дефолтов по облигациям в 2025г

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) на фоне жестких денежно-кредитных условий ждет "некоторый рост" числа дефолтов по облигациям в текущем году, однако он не будет существенным в масштабах всего российского рынка корпоративного долга.

Риски рефинансирования ранее выпущенных обязательств в условиях жесткой денежно-кредитной политики ЦБ в целом остаются повышенными для компаний, имеющих низкие показатели ликвидности и покрытия долговой нагрузки, отмечает АКРА в новом выпуске бюллетеня долгового рынка.

Эксперты агентства напоминают, что совокупный объем корпоративных облигаций, по которым произошли дефолты по погашению в 2024 году, составил около 16 млрд рублей, включая 8,2 млрд руб. по облигациям ООО "Киви Финанс" и 6 млрд руб. по обязательствам АО "Росгео". При этом дефолт по облигациям, допущенный "Росгео", усиливает внимание участников облигационного рынка к оценке рисков эмитентов, связанных с государством и зависящих от его поддержки, отмечает АКРА.

Однако общий уровень дефолтности остается очень низким - менее 0,1% от всего объема корпоративных облигаций по непогашенному номиналу на начало прошлого года, что говорит об ограниченном влиянии роста процентных ставок на финансовую устойчивость эмитентов в течение последних отчетных периодов, подчеркивает агентство.

"АКРА ожидает некоторый рост количества дефолтов на рынке облигаций в 2025 году, принимая во внимание жесткую денежно-кредитную политику Банка России. В то же время, учитывая адаптацию эмитентов к высоким процентным ставкам и увеличение рублевой денежной массы (по данным Банка России, темп прироста денежного агрегата М2 на конец декабря прошлого года составлял 19,5% в годовом выражении), рост числа дефолтов не будет существенным в масштабах всего рынка корпоративного долга", - говорится в бюллетене.

По подсчетам АКРА, совокупный объем плановых погашений корпоративных облигаций и ЦФА на 2025 год составляет около 3,5 трлн рублей (без учета погашений по офертам), что на 10% превышает показатель прошлого года. При этом почти половина погашений - около 1,6 трлн рублей - приходится на четвертый квартал. Активность эмитентов корпоративных облигаций останется примерно на текущих уровнях в условиях сохранения жесткой денежно- кредитной политики Банка России и увеличения перетока ликвидности на рынок государственных облигаций, ожидают эксперты агентства.