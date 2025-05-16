Совкомбанк планирует поддерживать капитал в 2025 году за счет прибыли

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Совкомбанк планирует поддерживать достаточность капитала в 2025 году за счет заработанной прибыли, проводить дополнительную эмиссию акций не планирует, сообщил управляющий директор банка Андрей Оснос на конференц-звонке.

"За счет чистой прибыли, за счет регулярного бизнеса (банк будет поддерживать капитал - ИФ). Допэмиссию мы не планируем на сегодняшний день", - сказал он.

Оснос отметил, что с учетом замедления роста кредитования дополнительный капитал банку не требуется.

"Для того чтобы привлекать дополнительный акционерный капитал, нужно понимать, куда его разместить. С учетом того, что кредитование замедлилось, а мы стараемся переложиться в менее капиталоемкие виды бизнеса, фокусируемся на них, глупо привлекать дополнительный капитал в такой ситуации. Никто ничего не может исключать, конечно, но на сегодняшний день таких планов нет", - добавил он.

Банк осторожно подходит к прогнозам на 2025 год из-за большой неопределенности. "Ситуация очень волатильна, и рынки волатильны, и картинка в телевизоре. Никто не знает по факту, когда будет снижение ставок, будет ли оно вообще, поэтому нужно быть готовым ко всему", - отметил управляющий директор.

Совкомбанк ожидает, что доходность на акцию в 2025 году будет не ниже уровня 2024 года.

Оснос подчеркнул, что результаты банка за I квартал 2025 года оказались лучше его ожиданий.

"Начало очень хорошее. Мы ожидали хуже квартал. На самом деле мы считаем, что мы очень и очень достойно его прошли", - заявил он.

Совкомбанк в I квартале 2025 года сократил чистую прибыль по МСФО вдвое - до 12,5 млрд рублей по сравнению с 25 млрд рублей за аналогичный период 2024 года.

В I квартале 2024 года в прибыли была большая доля нерегулярной составляющей. Регулярная прибыль в январе-марте текущего года выросла на 5% - до 13 млрд рублей по сравнению с 12 млрд рублей регулярной прибыли за аналогичный период 2024 года. Банк в I квартале 2025 года получил 1 млрд рублей убытка от нерегулярной деятельности. Он состоит из отрицательной валютной переоценки на 13 млрд рублей, положительной переоценки ценных бумаг на 4 млрд рублей, также 8 млрд рублей прибыли принесли прочие статьи.

В 2024 году банк снизил чистую прибыль по МСФО на 19% - до 77 млрд рублей.