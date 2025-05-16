Поиск

Совкомбанк планирует поддерживать капитал в 2025 году за счет прибыли

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Совкомбанк планирует поддерживать достаточность капитала в 2025 году за счет заработанной прибыли, проводить дополнительную эмиссию акций не планирует, сообщил управляющий директор банка Андрей Оснос на конференц-звонке.

"За счет чистой прибыли, за счет регулярного бизнеса (банк будет поддерживать капитал - ИФ). Допэмиссию мы не планируем на сегодняшний день", - сказал он.

Оснос отметил, что с учетом замедления роста кредитования дополнительный капитал банку не требуется.

"Для того чтобы привлекать дополнительный акционерный капитал, нужно понимать, куда его разместить. С учетом того, что кредитование замедлилось, а мы стараемся переложиться в менее капиталоемкие виды бизнеса, фокусируемся на них, глупо привлекать дополнительный капитал в такой ситуации. Никто ничего не может исключать, конечно, но на сегодняшний день таких планов нет", - добавил он.

Банк осторожно подходит к прогнозам на 2025 год из-за большой неопределенности. "Ситуация очень волатильна, и рынки волатильны, и картинка в телевизоре. Никто не знает по факту, когда будет снижение ставок, будет ли оно вообще, поэтому нужно быть готовым ко всему", - отметил управляющий директор.

Совкомбанк ожидает, что доходность на акцию в 2025 году будет не ниже уровня 2024 года.

Оснос подчеркнул, что результаты банка за I квартал 2025 года оказались лучше его ожиданий.

"Начало очень хорошее. Мы ожидали хуже квартал. На самом деле мы считаем, что мы очень и очень достойно его прошли", - заявил он.

Совкомбанк в I квартале 2025 года сократил чистую прибыль по МСФО вдвое - до 12,5 млрд рублей по сравнению с 25 млрд рублей за аналогичный период 2024 года.

В I квартале 2024 года в прибыли была большая доля нерегулярной составляющей. Регулярная прибыль в январе-марте текущего года выросла на 5% - до 13 млрд рублей по сравнению с 12 млрд рублей регулярной прибыли за аналогичный период 2024 года. Банк в I квартале 2025 года получил 1 млрд рублей убытка от нерегулярной деятельности. Он состоит из отрицательной валютной переоценки на 13 млрд рублей, положительной переоценки ценных бумаг на 4 млрд рублей, также 8 млрд рублей прибыли принесли прочие статьи.

В 2024 году банк снизил чистую прибыль по МСФО на 19% - до 77 млрд рублей.

Совкомбанк Андрей Оснос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Набиуллина сообщила о подготовке к IPO десятков компаний

Набиуллина сообщила о подготовке к IPO десятков компаний

"Ростсельмаш" отправит коллектив в единый отпуск в июне из-за ухудшения ситуации на рынке

"Петербургская биржа" пройдет аудит на соответствие исламскому финансированию

"Петербургская биржа" пройдет аудит на соответствие исламскому финансированию

Все работники кузбасских шахт поднялись на поверхность

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6375 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });