Поиск

Результаты Colgate-Palmolive во II квартале превзошли прогнозы

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель потребительских товаров Colgate-Palmolive Co. увеличил чистую прибыль во втором квартале 2025 года на 2%, выручку - на 1%.

Компания анонсировала запуск трехлетней программы, направленной на повышение производительности операций.

В апреле-июне чистая прибыль Colgate-Palmolive составила $743 млн, или $0,91 на акцию, по сравнению с $731 млн, или $0,89 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов составила $0,92 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $0,9 на акцию.

Квартальная выручка компании увеличилась до $5,11 млрд с $5,09 млрд годом ранее. Средний прогноз экспертов для этого показателя составлял $5,04 млрд. Органический рост продаж составил 1,8%. Цены на продукцию компании в минувшем квартале увеличились в среднем на 2%, объем продаж не изменился.

Выручка Colgate-Palmolive в Северной Америке снизилась на 1%, в Латинской Америке - на 4,8%, в Европе - выросла на 7,8%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 0,8%, в Африке и Евразии - на 8%. Повышение выручки подразделения Hill's, производящего корма для животных, составило 3,8%.

Компания по-прежнему ожидает увеличения выручки в 2025 году на 1-3% (low single digits). При этом она предупредила, что органический рост продаж в этом году, вероятно, будет ближе к нижней границе прогнозного диапазона в 2-4%. Прогнозы учитывают ожидаемые последствия торговых пошлин, отмечается в пресс-релизе.

Новая программа повышения производительности, объявленная в пятницу, включает меры оптимизации организационной структуры и глобальных цепочек поставок с целью увеличения гибкости операций и сокращения расходов. Ожидается, что ее реализация потребует расходов в $200-300 млн в течение трех лет.

Colgate-Palmolive выпускает широкий спектр продукции: средства по уходу за полостью рта (зубные пасты и зубные щетки Colgate, ополаскиватель для полости рта Plax), средства по уходу за телом (гели для душа, пена для ванны, мыло и шампуни Palmolive, дезодоранты Speed Stick), средства для мытья посуды и уборки дома, корма для домашних животных. Компания присутствует более чем в 200 странах и регионах мира.

Colgate-Palmolive США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аграрии РФ готовят корма животным на зиму на фоне жары и дождей, опасаются новых "погодных сюрпризов". Обзор

Аграрии РФ готовят корма животным на зиму на фоне жары и дождей, опасаются новых "погодных сюрпризов". Обзор

Средняя загрузка европейской ветки "Турецкого потока" в июле превысила 90%

Средняя загрузка европейской ветки "Турецкого потока" в июле превысила 90%

Минэнерго отметило, что темпы роста цен на бензин на АЗС остаются в рамках инфляционного фона

Минэнерго отметило, что темпы роста цен на бензин на АЗС остаются в рамках инфляционного фона

Инфляция в еврозоне в июле осталась на уровне 2%, ожидалось замедление до 1,9%

Инфляция в еврозоне в июле осталась на уровне 2%, ожидалось замедление до 1,9%

Nintendo в I финквартале нарастила выручку в 2,3 раза

Nintendo в I финквартале нарастила выручку в 2,3 раза

Акции Figma взлетели в цене на 250% в ходе дебютных торгов после IPO

Акции Figma взлетели в цене на 250% в ходе дебютных торгов после IPO

Сбер надеется на разъяснение кабмином условий использования средств ФНБ по проекту ВСМ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6865 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2325 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });