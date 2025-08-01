Результаты Colgate-Palmolive во II квартале превзошли прогнозы

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель потребительских товаров Colgate-Palmolive Co. увеличил чистую прибыль во втором квартале 2025 года на 2%, выручку - на 1%.

Компания анонсировала запуск трехлетней программы, направленной на повышение производительности операций.

В апреле-июне чистая прибыль Colgate-Palmolive составила $743 млн, или $0,91 на акцию, по сравнению с $731 млн, или $0,89 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов составила $0,92 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $0,9 на акцию.

Квартальная выручка компании увеличилась до $5,11 млрд с $5,09 млрд годом ранее. Средний прогноз экспертов для этого показателя составлял $5,04 млрд. Органический рост продаж составил 1,8%. Цены на продукцию компании в минувшем квартале увеличились в среднем на 2%, объем продаж не изменился.

Выручка Colgate-Palmolive в Северной Америке снизилась на 1%, в Латинской Америке - на 4,8%, в Европе - выросла на 7,8%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 0,8%, в Африке и Евразии - на 8%. Повышение выручки подразделения Hill's, производящего корма для животных, составило 3,8%.

Компания по-прежнему ожидает увеличения выручки в 2025 году на 1-3% (low single digits). При этом она предупредила, что органический рост продаж в этом году, вероятно, будет ближе к нижней границе прогнозного диапазона в 2-4%. Прогнозы учитывают ожидаемые последствия торговых пошлин, отмечается в пресс-релизе.

Новая программа повышения производительности, объявленная в пятницу, включает меры оптимизации организационной структуры и глобальных цепочек поставок с целью увеличения гибкости операций и сокращения расходов. Ожидается, что ее реализация потребует расходов в $200-300 млн в течение трех лет.

Colgate-Palmolive выпускает широкий спектр продукции: средства по уходу за полостью рта (зубные пасты и зубные щетки Colgate, ополаскиватель для полости рта Plax), средства по уходу за телом (гели для душа, пена для ванны, мыло и шампуни Palmolive, дезодоранты Speed Stick), средства для мытья посуды и уборки дома, корма для домашних животных. Компания присутствует более чем в 200 странах и регионах мира.