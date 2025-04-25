Глава ЦБ отметила снижение влияния расходов бюджета на динамику кредитования

Расходы бюджета в марте приблизились к сезонной норме

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Расходы бюджета оказывают меньше влияния на динамику кредитования, чем это наблюдалось ранее, сообщила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы в прошлый раз говорили, что расходы бюджета влияют на динамику кредитования. Сейчас мы видим, что влияние этого фактора уменьшилось, но кредиты продолжают расти умеренно. Подчеркну, что их сдержанная динамика связана не с ограничением предложения кредита банками, а со снижением спроса на кредиты", - сказала она.

По словам Набиуллиной, у банков достаточный запас капитала для кредитования экономики, но из-за уменьшения аппетита к риску они стали более консервативно подходить к отбору заемщиков.

Она также отметила, что расходы бюджета в марте приблизились к сезонной норме.