Банк России пока не видит значительного притока капитала из-за рубежа

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Недавние ожидания прихода капитала на российский финрынок из-за рубежа не оправдываются, значительного притока не видно, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"В прошлый раз были ожидания, задавали вопросы (тема обсуждалась на предыдущей, мартовской, пресс-конференции главы ЦБ РФ - ИФ), что более оптимистичные ожидания по геополитике могут привести к большему притоку капитала на наш рынок, мы не видим значительных потоков, сейчас во всяком случае", - сказала она.