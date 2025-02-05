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"Лента" в IV квартале нарастила розничную выручку на 18,8%, за год - на 45,6%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - МКПАО "Лента" в IV квартале 2024 года увеличила розничную выручку на 18,8%, до 261,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Операционные результаты учитывают показатели дрогери-сети "Улыбка радуги" с 1 декабря 2024 года.

LfL-выручка в отчетном периоде увеличилась на 11,3% за счет роста среднего чека на 8,5% и трафика на 2,6%.

Розничная выручка за 2024 год составила 880,2 млрд рублей, увеличившись на 45,6%. LfL-выручка за год выросла на 12,7% (средний чек рос на 10,6%, трафик - на 1,8%).

Количество открытых магазинов (с учетом закрытий) в IV квартале составило 194 магазина (все, кроме одного супермаркета открывались в формате "у дома"). В течение 2024 года было открыто 655 магазинов у дома, 3 гипермаркета и 1 супермаркет.

"Мы существенно перевыполнили программу развития, открыв более 650 "Монеток" (сеть приобретена в 2023 году - ИФ) преимущественно в исторических регионах присутствия - на Урале и в Западной Сибири. Мы также готовимся к масштабированию формата в Москве и Санкт-Петербурге, продолжая работу над адаптацией ценностного предложения бренда для столичных регионов", - приводятся в сообщении слова гендиректора ритейлера Владимира Сорокина.

Торговая площадь на 31 декабря 2024 года составляла 2,61 млн кв. м.

"Лента" - крупнейшая в РФ сеть гипермаркетов. По состоянию на 31 декабря 2024 года под управлением "Ленты" находится 264 гипермаркета, 320 супермаркетов и 2 894 магазина "у дома" и 1 663 дрогери-магазина в более чем 650 населенных пунктах России.

Лента Улыбка радуги
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