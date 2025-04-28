Приток прямых иностранных инвестиций в Саудовскую Аравию снизился на 19% - до минимума с 2020 г.

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику Саудовской Аравии в 2024 году упал на 19% по сравнению с предыдущим годом и составил $20,69 млрд, сообщается в отчете, опубликованном на сайте государственной стратегии Vision 2030.

Приток ПИИ в страну сокращается третий год подряд, а прошлогодний показатель стал самым низким с 2020 года, заметно недотянув до целевого значения $29 млрд, определенного правительством на 2024 год. В предыдущем году объем прямых иностранных инвестиций составил $25,6 млрд.

В 2023 году Саудовская Аравия приняла новую методологию расчета статистики ПИИ по согласованию с МВФ, что повысило точность и прозрачность данных, отмечается в отчете.

В рамках Vision 2030 Саудовская Аравия планирует к 2030 году увеличить приток ПИИ до $100 млрд в год, что позволит ей снизить бремя расходов по реализации плана диверсификации экономики для сокращения зависимости от экспорта нефти.