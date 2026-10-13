Оборот маркетплейса "М.Видео" за 9 месяцев вырос в 3 раза до 22,8 млрд рублей

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Оборот маркетплейса ПАО "М.Видео" по итогам 9 месяцев составил 22,8 млрд рублей, что в 3 раза превышает показатель за аналогичный период 2025 года (7,55 млрд рублей), говорится в сообщении компании.

Ассортимент платформы возрос в 7 раз до 1 млн SKU. Помимо техники, ассортимент включает мебель, одежду, товары для дома, детей, животных, спорта, красоты и повседневных задач.

Количество селлеров на 30 сентября превысило 15 тыс., в июле и августе к платформе ежемесячно подключалось более 1,6 тыс. новых продавцов, в сентябре тенденция к активному присоединению партнеров сохранилась, уточняет компания.

Наиболее высокую динамику среди развиваемых категорий продемонстрировала мебель: ее оборот за 9 месяцев вырос в 15,5 раза. Продажи одежды увеличились в 9,5 раза, товаров для животных – в 9,5 раза, для хобби и творчества – в 8 раз, красоты – в 8 раз, детских товаров – в 7,2 раза.

Столь высокие темпы роста сохраняются и в традиционных для компании категориях. Так, оборот цифровой техники по 3P-модели (продажа товаров сторонним продавцом) маркетплейса вырос в 6 раз. Продажи электроники увеличились почти в 3,5 раза, а мелкой бытовой техники – в 3,2 раза. Крупная бытовая техника осталась основной категорией по обороту, ее продажи выросли более чем вдвое.

Компания также отмечает, что направление еды, которое было запущено на маркетплейсе 30 апреля, по итогам 9 месяцев вошло в топ-10 категорий платформы.

"М.Видео" в конце апреля сообщило о своей трансформации, в рамках которой развивает первый в России мультикатегорийный маркетплейс с опорой на собственную розницу и сеть партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ).