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Visa получила разрешение начать подготовку к выходу на платежный рынок Китая

Visa получила разрешение начать подготовку к выходу на платежный рынок Китая
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Американский оператор глобальной платежной системы Visa Inc. сможет начать готовиться к созданию организации для клиринга внутренних операций с банковскими картами в КНР.

Как говорится в сообщении Visa, компания получила соответствующее разрешение от Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) и сможет официально начать подготовку.

Это важный шаг на пути к выходу Visa на внутренний платежный рынок Китая, говорится в сообщении.

НБК дал "зеленый свет" Visa после встреч президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине в мае и в Вашингтоне в сентябре текущего года, пишет газета The Wall Street Journal. Главный исполнительный директор Visa Райан Макинери был в числе руководителей американских компаний, сопровождавших Трампа в поездке в Пекин.

Другой американский оператор платежной системы - Mastercard Inc. - получил разрешение на проведение клиринговых операций в Китае через СП с китайской NetsUnion Clearing в 2023 году.

Visa MasterCard США Китай
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