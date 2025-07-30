Чистая прибыль РЖД по РСБУ упала в I полугодии в 22,6 раза, до 2,7 млрд рублей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ОАО "РЖД" по РСБУ упала в I полугодии 2025 г. в 22,6 раза и составила 2,7 млрд руб. против 61,9 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, сказано в отчете компании.

Выручка выросла в январе-июне 2025 г. на 10,8%, достигнув 1,5 трлн руб.

Валовая прибыль холдинга поднялась в отчетном периоде на 12,4%, до 323,5 млрд руб., прибыль от продаж составила 217,6 млрд руб., что превышает прошлогодние показатели на 16,2%.

Объем долгосрочных обязательств РЖД на 30 июня 2025 г. составлял 2,2 трлн руб. по сравнению с 2,1 трлн руб. на 31 декабря 2024 г., краткосрочных - 2,5 трлн руб. против 2,7 трлн руб. на конец прошлого года.

ОАО "РЖД" создано 1 октября 2003 г., 100% акций принадлежат государству.

По состоянию на 30 июня 2025 г. РЖД напрямую владеют акциями в уставных капиталах 78 обществ: 51 дочернее общество, где прямая доля участия РЖД более 50%, 23 зависимых обществах (прямая доля более 20% и не более 50%) и 4 прочих обществ (прямая доля не более 20%).