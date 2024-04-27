EBITDA РЖД по МСФО выросла в 2023 году на 24,2% до 814,6 млрд рублей

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - EBITDA ОАО "РЖД" по МСФО выросла в 2023 году на 24,2% по сравнению с 2022 годом, до 814,6 млрд руб. на фоне опережающего роста доходов по сравнению с расходами, сказано в отчете эмитента.

Рентабельность по EBITDA увеличилась до 27% по сравнению с 25,2% годом ранее.

В результате привлечения финансирования для реализации инвестпрограммы чистый долг холдинга РЖД вырос на 42,6% по сравнению с 31 декабря 2022 г. и составил 1,9 трлн руб., сказано в отчете.

Несмотря на реализацию масштабной инвестиционной программы, и, как следствие, увеличение кредитного портфеля холдинга РЖД, соотношение чистый долг/EBITDA на 31 декабря 2023 г. осталось на комфортном для холдинга уровне и составило 2,4х по сравнению с 2,1х годом ранее, отмечается в документе.

Капитальные затраты компании в прошлом году составили 1,3 трлн руб.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль РЖД по МСФО выросла в 2023 г. в 1,5 раза, до 170,1 млрд руб., выручка – на 16%, до 3 трлн 17,5 млрд руб.

Группа РЖД осуществляет деятельность практически на всей территории России. Железнодорожная инфраструктура компании соединяет 77 субъектов РФ, обслуживает основные города и имеет прямое влияние на их рост, промышленное развитие и региональную интеграцию. По состоянию на 31 декабря 2023 г. в группу РЖД входило 222 компании.