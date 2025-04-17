"Ростех" опроверг сообщения о переносе сроков сертификации SJ-100

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Ростех" опровергла информацию о переносе сроков сертификации импортозамещенного "Суперджета" на будущий год.

"В СМИ распространяется сообщение о том, что сертификация импортозамещенного "Суперджета" переносится на март 2026 года по причине задержки сертификации российского двигателя ПД-8. Информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

"Сертификация двигателя ПД-8 запланирована на осень 2025 года. Также до конца этого года "Суперджет" с отечественными силовыми установками должен завершить летную программу сертификации. Мы идем в рамках запланированных сроков. В 2026 году планируется начало поставок самолетов в авиакомпании", - подчеркнули в "Ростехе".

Как сообщала в феврале пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в "Ростех"), ОДК передала авиационные двигатели ПД-8 для проведения лётных испытаний лайнеров SJ-100

"Предприятия "Ростеха" ускоренными темпами завершают программу импортозамещения основных систем и агрегатов самолёта SJ-100", - сказал первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков, которого цитирует пресс-служба.

По словам Артякова, двигатели ПД-8 переданы авиастроителям в Комсомольске-на-Амуре, "которые совместно с представителями ОДК проведут доводочные работы непосредственно на заводе и подготовят самолёт к первому полёту с отечественными силовыми установками".

Он также отметил, что главная цель - в максимально короткие сроки выйти на лётные испытания и сертификацию полностью отечественного лайнера.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 создан на предприятии ОДК-Сатурн с применением передовых технологий и новейших отечественных материалов. Для ускорения сертификации ПД-8 используются результаты компьютерного моделирования, информирует пресс-служба.

Ближнемагистральный узкофюзеляжный авиалайнер SJ-100 разрабатывается компанией "Яковлев" Объединенной авиастроительной корпорации. Новейшая модификация "Суперджета" создается по программе импортозамещения систем и компонентов. На SJ-100 замещено порядка 40 импортных систем и агрегатов, в том числе двигатель, авионика, шасси, вспомогательная силовая установка, комплексная система управления, системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другие.

"Также SJ-100 получил отечественный фюзеляж, в который были внесены изменения, упрощающие производство и обслуживание самолёта. Лайнер станет ещё одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолётов типа "Суперджет", - сказано в сообщении.