Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,9%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник корректируется вниз после активного роста накануне, вызванного решением президента РФ Владимира Путина объявить перемирие на Украине в дни 80-летия Победы; сдерживающим фактором для покупателей остаются опасения затягивания процесса мирного урегулирования военного конфликта на Украине, а также просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился ниже $65,5 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту торгов снизился на 0,9% к уровню закрытия основной сессии накануне, в лидерах отката выступили акции "Мосбиржи" (-1,4%), "НЛМК" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,4%), ОК "Русал" (-1,4%).

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3006,34 пункта (-0,92%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 апреля, составляет 82,5467 руб. (-10,82 копейки).

Подешевели также акции "АЛРОСА" (-1,3%), "Газпрома" (-1,3%), "ВК" (-1,2%), "Аэрофлота" (-1,1%), "Роснефти" (-1,1%), "Группы компаний ПИК" (-1,1%), "Норникеля" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), АФК "Система" (-1%), Сбербанка (-0,9% и -1,1% "префы"), ВТБ (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "Газпром нефти" (-0,8%), "Т-Технологии" (-0,8%), "Северстали" (-0,7%), "МТС" (-0,7%), "ММК" (-0,6%), "Магнита" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+0,4%).

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что считает нужным добиться неограниченного по времени прекращения огня между РФ и Украиной, о чем сообщила представитель Белого дома Кэролайн Левитт. "Президент ясно давал понять, что ему нужно постоянное прекращение огня", - сказала она на брифинге в Вашингтоне.

Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 27 апреля заявил, что украинский кризис нужно завершать без промедления. "После визита в Москву 25 апреля спецпосланника президента США Стива Уиткоффа госсекретарь заявил своему российскому коллеге о следующих шагах в мирных переговорах России и Украины и о необходимости закончить войну сейчас", - говорится в заявлении представителя Госдепа Тэмми Брюс.

В Европе обеспокоены возможностью отказа президента США Дональда Трампа и дальше участвовать в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта, сообщила в понедельник газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванных представителей властей европейских стран.

"Европейские и украинские чиновники боятся, что Дональд Трамп - на грани выхода из мирных переговоров, и что он, вероятно, использует малейший успех в переговорах в качестве предлога для слов, будто его работа сделана, заявляют лица, знакомые с ходом дискуссий", - отмечает издание.

"Трамп намеренно создаёт ситуацию, в которой у него появится повод уйти и оставить всё на усмотрение Европы", - передаёт издание слова одного из неназванных европейских чиновников.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о предстоящем усилении давления Запада на Россию для прекращения огня на Украине. "Мы увеличим давление на Россию", - сказал Макрон в понедельник в интервью журналу Paris-Match.

По словам президента, это произойдет в "ближайшие восемь-десять дней". Он считает, что ему удалось убедить американскую сторону "в возможности эскалации угроз, и потенциально, санкций" в отношении Москвы, чтобы склонить Кремль к прекращению огня.

Как отмечает старший аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, в центре внимания инвесторов остаются переговоры относительно урегулирования украинского конфликта. В частности, накануне позитива добавило заявление президента РФ о приостановке боевых действий на три дня на период празднования Дня Победы. В ответ представители Украины снова предложили ввести немедленное прекращение огня на 30 дней. Некоторую неопределенность вносят сообщения о том, что президент США Трамп хотел бы добиться полноценной сделки между РФ и Украиной уже в ближайшее время. При этом негативом для российского рынка выступает снижение цен на нефть марки Brent.

Главной корпоративной новостью начала недели стала рекомендация набсовета ВТБ выплатить 25,58 руб. на обыкновенную акцию в качестве дивидендов за 2024 год (доходность выплаты может составить почти 26%). На этом фоне в моменте акции ВТБ взлетели более чем на 20%, но по итогам вечерних торгов рост замедлился до 12%. Некоторый негатив привнесли слова финансового директора банка о том, что для восполнения потраченного на дивиденды капитала ВТБ может рассмотреть допэмиссию, отметил Кауфман.

С технической точки зрения индекс МосБиржи вплотную приблизился к границе краткосрочного нисходящего тренда и 50-дневней скользящей средней. В случае пробития данного уровня у индекса откроется дорога к росту до сопротивления у отметки 3130 пунктов. В то же время ближайшей поддержкой на данный момент выступает уровень 2990 пунктов, считает представитель "Финама".

В США индексы акций накануне изменились на 0,1-0,3% по итогам волатильной сессии. На этой неделе рынок ждет публикации важных статданных. В частности, в среду будет обнародован предварительный отчет о динамике ВВП США в первом квартале, а также мартовские данные о доходах и расходах американцев, которые включают ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой. Кроме того, в пятницу Минтруд США опубликует апрельский отчет о ситуации на рынке труда.

Также в течение недели финпоказатели обнародуют крупнейшие ИТ-компании США, включая Apple, Microsoft и Amazon.com.

В Азии во вторник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite топчется на месте, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

На нефтяном рынке на азиатской сессии цены продолжают снижение на опасениях излишка предложения на мировом рынке топлива.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК во вторник составила $65,37 за баррель (-0,7%), июньская цена WTI - $61,62 за баррель (-0,7%).

Котировки испытывают давление на фоне переговоров по ядерной программе Ирана, прогресс в которых может привести к снятию санкций США с нефтяного сектора страны. Делегации США и Ирана завершили третий раунд консультаций, в следующую субботу состоится четвертый.

Кроме того, негативное влияние на настроения участников рынка оказывает перспектива наращивания нефтедобычи странами ОПЕК+.