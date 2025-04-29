Schaeffler Aerospace подала кассационную жалобу по делу о поставке подшипников для ОДК-ПМ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU -Schaeffler Aerospace (Германия, Швайнфурт, входит в Schaeffler Group) направила кассационную жалобу в Арбитражный суд Уральского округа по спору о поставке в адрес АО "ОДК-Пермские моторы" (ОДК-ПМ, входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) шариковых подшипников на 87 тысяч евро, сообщается в картотеке арбитражных дел.

По каким основаниям Schaeffler Aerospace оспаривает судебное решение и дата рассмотрения жалобы в картотеке не указаны.

В июле 2023 года "ОДК-ПМ" обратилась в Арбитражный суд Пермского края и потребовала от Schaeffler Aerospace произвести отгрузку шариковых подшипников или вернуть 87 тысяч евро. Среди требований пермской компании - проведение работы по восстановлению шариковых и роликовых подшипников с дальнейшей поставкой.

Арбитражный суд Пермского края в декабре 2024 года отказал в удовлетворении иска "ОДК-ПМ". В решении суда первой инстанции указано, что Schaeffler Aerospace не смогла исполнить свои обязательства в силу форс-мажорных обстоятельств: вступления в силу экспортных ограничений и запретов.

Не согласившись с решением суда, "ОДК-Пермские моторы" обжаловала решение в апелляционном порядке в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде (Пермь). К апелляционному обжалованию прибегала также и Schaeffler Aerospace.

Германская компания просила суд апелляционной инстанции принять новый судебный акт об оставлении искового заявления без рассмотрения в полном объеме. При этом она не оспаривала выводы суда в части отказа в удовлетворении исковых требований ОДК-ПМ, но ссылалась на неправильное применение судом норм процессуального права, и отмечала, что договоры с истцом содержат арбитражные (третейские) оговорки о рассмотрении всех споров в иностранных арбитражных учреждениях.

Суд апелляционной инстанции оставил жалобы без удовлетворения, а решение - без изменения.

Schaeffler Group разрабатывает и производит подшипниковые системы и прецизионные компоненты для авиадвигателей, вертолетов и космических аппаратов. Основными центрами разработки Schaeffler в Германии являются Херцогенаурах, Швайнфурт и Бюль.

"ОДК-Пермские моторы" занимается серийным производством авиадвигателей для гражданской авиации, промышленных газотурбинных установок для электростанций и транспортировки газа. В частности, завод выпускает турбореактивный двигатель ПС-90А, который используется на самолетах Ил-96-300, Ту-204, Ту-214 и их модификациях. Также предприятие изготавливает двигатели ПД-14, которые будут установлены на самолет МС-21.