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Рубль утром понижается к юаню на фоне активно дешевеющей нефти

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Китайский юань повышается на Московской бирже утром в среду, рубль опускается на фоне активно дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,2195 руб. (+4,95 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,79 коп. выше уровня действующего официального курса.

Рубль может оказаться под давлением по отношению к юаню в среду, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем на старте торгов попыток национальной валюты продолжить восходящую динамику, в результате чего пара "юань-рубль" может сделать еще один шаг к поддержке на уровне 11 руб. за юань. Однако в дальнейшем продажи в рубле могут активизироваться, - пишет аналитик в комментарии. - Так, в преддверии длинных выходных часть инвесторов может перейти к фиксации прибыли в коротких позициях в юане. Плюс к этому участники торгов могут увеличить долю юаня в портфелях для повышения уровня валютной диверсификации. Тогда китайская валюта может отыграть утренние потери и к закрытию закрепиться в верхней половине диапазона 11-11,5 руб. за юань".

Нефть

Цены на нефть продолжают снижаться и завершают апрель максимальным падением более чем за три года на фоне опасений, что начатая Вашингтоном торговая война приведет к ослаблению глобальной экономики и спроса на энергоресурсы.

Давление на рынок в среду оказали данные о снижении деловой активности в промышленном секторе Китая. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в этом секторе опустился в апреле до 49 пунктов с мартовских 50,5 пунктов. Значение ниже 50 пунктов говорит о спаде активности. Индикатор опустился ниже этого уровня впервые с января.

Кроме того, оценки Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,76 млн баррелей.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в США будет обнародован в среду, в 17:30 по Москве.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составляет $63,39 за баррель, что на 1,28% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,42% до $59,55 за баррель.

В апреле Brent потеряла в цене 15%, WTI - 16%. Снижение котировок в этом месяце является максимальным с ноября 2021 года, отмечает Reuters.

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