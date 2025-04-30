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Денежная база в РФ снизилась с 18 по 25 апреля на 30,3 млрд рублей

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 25 апреля 18 042,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 18 апреля денежная база в России равнялась 18 072,4 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,17%, или на 30,3 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.


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