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Экспорт электроэнергии из РФ в I квартале снизился на 2,9%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Экспорт электроэнергии из РФ в I квартале 2025 года снизился на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,004 млрд кВт.ч, сообщила "Интер РАО".

Импорт электроэнергии в РФ за отчетный период вырос на 68,4% до 0,54 млрд кВт.ч.

Почти 43% экспортных поставок электроэнергии в январе-марте 2025 года пришлось на Казахстан и Киргизию, еще около 14% - на Монголию, привели данные в "Интер РАО".

В I квартале 2025 года продолжались ограничения в дальневосточной энергосистеме, не позволяющие восстановить объемы экспорта электроэнергии в Китай до плановых значений, отметили в компании.

Рост импорта электроэнергии преимущественно произошел за счет перетоков из Казахстана, говорится в сообщении.

В 2024 году экспорт электроэнергии из РФ снизился на 17,6% до 8,53 млрд кВт.ч, импорт вырос на 15,5% до 1,93 млрд кВт.ч, сообщала ранее "Интер РАО".

"Интер РАО" является единственным оператором экспорта-импорта электроэнергии в РФ.

Основным акционером "Интер РАО" на конец марта 2024 года являлся "Роснефтегаз" (27,63%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 года принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС, ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.

Интер РАО
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