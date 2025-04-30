ВВП США в I квартале неожиданно снизился на 0,3%

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Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Экономика США в первом квартале 2025 года снизилась на 0,3% в пересчете на годовые темпы, по предварительным данным Министерства торговли.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,3%, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали роста на 0,4%.

Это первое сокращение показателя за три года (с января-марта 2022 года).

Для сравнения, в четвертом квартале 2024 года ВВП увеличился на 2,4%.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети экономики США, в январе-марте повысились на 1,8% (после роста на 4% в октябре-декабре).

Госрасходы упали на 5,1% (в четвертом квартале они выросли на 2,5%), что стало максимальным сокращением за три года.

Между тем инвестиции в основные активы подскочили на 7,8% - максимальный прирост со второго квартала 2023 года. В том числе капвложения в нежилищные активы выросли на 9,8%, в жилищный сектор - на 1,3%.

Экспорт вырос на 1,8%. При этом импорт взлетел на 41,3%, поскольку бизнес накапливал запасы перед введением импортных пошлин.

Индекс потребительских цен PCE в первом квартале увеличился на 3,6% относительно предыдущих трех месяцев. В октябре-декабре он повысился на 2,4%.

Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, вырос на 3,5% (в предыдущем квартале - на 2,6%).