Минэкономразвития сохранило оценку роста экспорта СПГ из РФ на 2025 год

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в 2025 году составит 40 млн т по сравнению с 34,6 млн т в 2024 году, говорится в опубликованных на сайте Минэкономразвития сценарных условиях макропрогноза на 2025-2028 годы, которые были рассмотрены правительством.

Сентябрьская оценка показателя 2024 года составляла 35,2 млн т.

На 2025-2027 годы прогноз поставок сохранен: 40 млн т, 45,2 млн т и 58,4 млн т соответственно.

Прогноз на 2028 год установлен в объеме 73,6 млн т.