Цифры добычи и экспорта газа РФ на трехлетку в макропрогнозе подтверждены

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Оценки и прогнозы добычи и экспорта российского природного газа на ближайшие три года в среднесрочном макропрогнозе подтверждены на ранее озвученных базовых уровнях; при этом повышены оценки и прогнозы цен на рынках дальнего зарубежья.

Добыча

Оценка производства газа в России в 2025 году подтверждена на уровне 695,4 млрд куб. м, говорится в опубликованных на сайте Минэкономразвития сценарных условиях макропрогноза на 2025-2028 годы, которые были рассмотрены правительством.

В 2023 году добыча, по данным макропрогноза составила 684 млрд куб. м (637,6 млрд куб. м, по данным Росстата).

Предыдущая версия макропрогноза, которая была опубликована в сентябре 2024, предусматривала добычу в 2025 году на уровне 695,4 млрд куб. м по базовому варианту и 659,8 млрд куб. м - по консервативному.

На 2026 год заявлен только один вариант добычи - 709,1 млрд куб. м, который ранее был базовым; на 2027 - также один вариант, 729,7 млрд куб. м. Впервые представлен прогноз добычи на 2028 год - 750,9 млрд куб. м.

Экспорт

Оценка экспорта трубопроводного газа из России на 2025 год подтверждена на уровне 120 млрд куб. м (ранее было 120 млрд куб. м в базовом и 103 млрд куб. м в консервативном варианте). В 2024 году экспорт по факту составил 118,7 млрд куб. м (при предварительной оценке 111,4 млрд куб. м).

На 2026 год прогноз экспорта подтверждён на уровне 126 млрд куб. м (теперь в единственном варианте, который ранее был базовым).

Оценка цен на газ в дальнем зарубежье повышена на 2025 год на 9% (до $333,1 за тысячу кубометров), на 2026 - на 8% (до $311,4 за тысячу кубометров).