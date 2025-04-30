Поиск

Цифры добычи и экспорта газа РФ на трехлетку в макропрогнозе подтверждены

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Оценки и прогнозы добычи и экспорта российского природного газа на ближайшие три года в среднесрочном макропрогнозе подтверждены на ранее озвученных базовых уровнях; при этом повышены оценки и прогнозы цен на рынках дальнего зарубежья.

Добыча

Оценка производства газа в России в 2025 году подтверждена на уровне 695,4 млрд куб. м, говорится в опубликованных на сайте Минэкономразвития сценарных условиях макропрогноза на 2025-2028 годы, которые были рассмотрены правительством.

В 2023 году добыча, по данным макропрогноза составила 684 млрд куб. м (637,6 млрд куб. м, по данным Росстата).

Предыдущая версия макропрогноза, которая была опубликована в сентябре 2024, предусматривала добычу в 2025 году на уровне 695,4 млрд куб. м по базовому варианту и 659,8 млрд куб. м - по консервативному.

На 2026 год заявлен только один вариант добычи - 709,1 млрд куб. м, который ранее был базовым; на 2027 - также один вариант, 729,7 млрд куб. м. Впервые представлен прогноз добычи на 2028 год - 750,9 млрд куб. м.

Экспорт

Оценка экспорта трубопроводного газа из России на 2025 год подтверждена на уровне 120 млрд куб. м (ранее было 120 млрд куб. м в базовом и 103 млрд куб. м в консервативном варианте). В 2024 году экспорт по факту составил 118,7 млрд куб. м (при предварительной оценке 111,4 млрд куб. м).

На 2026 год прогноз экспорта подтверждён на уровне 126 млрд куб. м (теперь в единственном варианте, который ранее был базовым).

Оценка цен на газ в дальнем зарубежье повышена на 2025 год на 9% (до $333,1 за тысячу кубометров), на 2026 - на 8% (до $311,4 за тысячу кубометров).

Росстат Минэкономразвития РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минэкономразвития повысило прогноз по индексации тарифов ЖКХ в 2026 г. до 9,8% с 5,4%

Минэкономразвития повысило прогноз по индексации тарифов ЖКХ в 2026 г. до 9,8% с 5,4%

Минфин изменил параметры бюджета-2025, повысил дефицит с 0,5% до 1,7% ВВП

Бензин на российских АЗС за неделю подорожал на 0,1%

Бензин на российских АЗС за неделю подорожал на 0,1%

Цены на нефть ускорили снижение, Brent подешевела до $63,39 за баррель

РФ исключила из параллельного импорта ноутбуки HP и Fujitsu и нелечебную косметику

РФ исключила из параллельного импорта ноутбуки HP и Fujitsu и нелечебную косметику

Глава TotalEnergies связал возможность возврата в Россию с условиями мира с Украиной

Прибыль "Газпрома" за 2024 год оказалась выше прогноза

Прибыль "Газпрома" за 2024 год оказалась выше прогноза
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6292 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне129 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов203 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });