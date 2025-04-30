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Тариф на передачу электроэнергии в РФ в 2026 году может вырасти на 9,8%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Увеличение тарифа на передачу электроэнергии по сетям для всех категорий потребителей в следующем году может составить 9,8%, по единой энергосети ("тариф ФСК" - ИФ) - на 12,1%, сообщается в опубликованных на сайте Минэкономразвития сценарных условиях макропрогноза на 2025-2028 годы, которые были рассмотрены правительством.

В 2027 году тарифы сетей могут вырасти на 6,3%, ЕНЭС - на 9,3%. В 2028 году речь может идти об увеличении на 4,2% и 4,3%, соответственно.

Для населения (тарифы для него дифференцированы, прогноз затрагивает тарифы "первого диапазона" объемов потребления, ограниченного 3900 кВт.ч/мес. - ИФ) тарифы в 2026 году могут увеличиться на 9,3%, в 2027 году - на 6,9%, в 2028 году - на 4,9%.

Прежняя версия прогноза от осени прошлого года предполагала в 2026 году рост тарифа сетей на 6,3% (9,8% в актуальной версии прогноза), ЕНЭС - на 8,5% (12,1% в актуальной версии). Прежний прогноз на 2027 год предполагал увеличение тарифа сетей на 4,1% (теперь - 6,3%), ЕНЭС - на 7% (теперь - 9,3%).

Что же касается населения, то для него прошлогодний прогноз закладывал рост цен в 2026 году на 5,2%, а в 2027 году - на 4%.

В актуальном прогнозе поясняется, что изменение тарифов в 2026 и 2027 годах связано с "корректировкой прогнозного уровня инфляции (на 2025 год его повысили до 7,6% с 4,5% - ИФ) и увеличением темпов индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей".

В документе отмечается, что прогнозы представлены без учета "индивидуальных решений правительства Российской Федерации, соглашений об условиях осуществления регулируемых видов деятельности и решений ФАС России о согласовании заявлений региональных органов регулирования об установлении тарифов, отличных от предельных уровней тарифов".

Тарифы в электроэнергетике индексируются с 1 июля. В этом году тариф сетей с июля увеличится на 11,6%, тариф для населения - на 12,6%, а тариф ЕНЭС вырастет на 11,5% (при этом показатель индексации тарифа на передачу по ЕНЭС не учитывает надбавку на поэтапное доведение мощности потребителей, подключенных к сетям ЕНЭС, действующую последний год и составляющую 2,5%, то есть фактически речь может идти о еще большем росте "тарифа ФСК" в этом году - на 14% - ИФ).

Минэкономразвития РФ
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