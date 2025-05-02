Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 менее чем на 0,1%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу не демонстрирует ярко выраженной динамики, отыгрывая возросшую неопределенность относительно урегулирования конфликта вокруг Украины, с одной стороны, и позитивные сигналы, поступающие с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, с другой стороны.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2916,5 пункта (-0,07%); цены "голубых фишек" на бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,7%. При этом активность торгов 2 мая в целом пониженная из-за официального выходного дня в России.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-1,4%), "ФосАгро" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), АФК "Система" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Т-Технологий" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%).

Вместе с тем подорожали ценные бумаги МКПАО "ВК" (+1,7%), "Русала" (+1,2%), ВТБ (+0,8%), "Группы компаний ПИК" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "НЛМК" (+0,4%), Сбербанка (+0,3%, "префы" прибавили в цене также 0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп решит, сколько времени США будут заниматься вопросом урегулирования украинского конфликта, поэтому прорыв на переговорах "нужен очень скоро", заявил американский госсекретарь Марко Рубио. "Решение о том, сколько времени мы еще уделим этому вопросу, примет президент Трамп", - сказал он в эфире Fox News. Позиции России и Украины "уже стали ближе, но еще далеки друг от друга, а прорыв нужен очень скоро", отметил Рубио.

При этом он добавил, что необходимо принять тот факт, что "Украина не сможет отодвинуть Россию на те позиции, которые она занимала в 2014 году".

В свою очередь, представитель госдепа Тэмми Брюс заявила на брифинге, что США по-прежнему готовы прилагать усилия к урегулированию конфликта, "но мы не собираемся по мановению волшебной палочки летать по всему миру, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами. Пришло время для этого". "Сейчас самое время, когда они должны представить и развить конкретные идеи о том, как положить конец этому конфликту. Это будет зависеть от них самих", - подчеркнула она.

Американские фондовые индексы выросли в четверг, в том числе благодаря хорошим квартальным отчетностям ряда крупных компаний. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в апреле снизился до 48,7 пункта по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали более значительного падения показателя - до 48 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее ослаблении.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 18 тыс. - до 241 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 223 тыс., а не 222 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали роста числа заявок до 224 тыс. по сравнению с объявленным ранее уровнем предыдущей недели.

Фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 в пятницу утром умеренно подрастает (+0,8%), что говорит о вероятном сохранении позитивных настроений на фондовых биржах США в конце недели.

На фондовых площадках большинства стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов 2 мая также доминируют игроки на повышение, благодаря в том числе позитивному закрытию биржевых торгов накануне в США. Фондовые индексы Южной Кореи, Японии, Австралии и Гонконга в ходе торгов прибавляют 0,3-1,7%.

На нефтяном рынке в пятницу утром также преобладают позитивные настроения. Стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:01 МСК составила $62,45 за баррель, что на 0,53% выше уровня закрытия предыдущего дня; при этом фьючерсы на сорт WTI дорожают на 0,59% - до $59,58 за баррель.

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