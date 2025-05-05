Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,3%

Лидирует в падении "Газпром"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в понедельник демонстрирует умеренное снижение, отыгрывая как возросшую неопределенность относительно урегулирования конфликта вокруг Украины, так и негативные сигналы, поступающие с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2828,06 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже демонстрируют негативную динамику в пределах 1,9%, лидируют в падении акции компаний нефтегазового сектора, ведомые ценными бумагами "Газпрома".

Подешевели акции "Газпрома" (-1,9%), МКПАО "ВК" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), "Роснефти" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Т-Технологии" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Полюса" (-0,3%), "Магнита" (-0,2%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,6%).

Вместе с тем подорожали акции "Московской биржи" (+1,3%), "Северстали" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,9%), "МТС" (+0,8%), "НЛМК" (+0,6%), Сбербанка (+0,4%, "префы" прибавили в цене 0,3%), ВТБ (+0,4%), АФК "Система" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Русала" (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему, возможно, удалось продвинуться в решении украинской проблемы. "Надеюсь, что это так. Я считаю, что мы ближе к соглашению с одной из сторон, а с другой ситуация, возможно, посложнее. Предпочитаю не уточнять, о каких сторонах идет речь", - сказал он в интервью NBC News.

При этом Трамп вновь заявил, что может прекратить посреднические усилия, если сочтет их бессмысленными. "Настанет время, когда я скажу им: продолжайте. Продолжайте вести себя глупо", - отметил президент США. Он не стал называть конкретный дедлайн. "Иногда мы близко подступаем к этому моменту (к выходу США из переговоров - ИФ), но затем происходит что-то позитивное", - констатировал Трамп.

Говоря о конфликте, он подчеркнул, что "там много взаимной ненависти". Рассуждая об украинском урегулировании, Трамп сначала не исключил, что, "возможно, сделать это не получится". Однако вскоре после этого предположил, что "у нас, по моему мнению, есть очень хорошие шансы добиться успеха".

Президент США Трамп заявил, что примет решение о новых санкциях против России в зависимости от того, как Москва будет вести себя в рамках украинского урегулирования. "Это зависит от того, будет или не будет Россия двигаться в сторону мира. Мы хотим увидеть мирное соглашение", - сказал Трамп в интервью NBC News, отвечая на вопрос, поддержит ли он подготовленный в сенате США законопроект о санкциях.

Ранее сенатор Линдси Грэм подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня с Украиной. В частности, предлагает ввести 500%-е пошлины для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие товары.

Восемь стран ОПЕК+, добровольно ограничившие в 2023 году добычу нефти на 2,2 млн баррелей в сутки, приняли решение с июня увеличить квоты на добычу на 411 тыс. б/с, что эквивалентно трем ежемесячным приростам, говорится в пресс-релизе ОПЕК. В марте было решено, что увеличение добычи начнется с апреля на ежемесячной основе и продлится до сентября 2026 года, то есть с ежемесячным шагом примерно 135-140 тыс. б/с. Однако в апреле принято решение об ускорении наращивания в объеме 411 тыс. б/с на май. Таким образом, это уже второе подряд ускоренное увеличение.

Партнеры также договорились встречаться каждый месяц для возможной корректировки плана в зависимости от рыночной ситуации. Также на принятие решения влияет уровень исполнения соглашения и компенсирование рядом стран ранее недосокращенных объемов.

Как говорится в пресс-релизе ОПЕК, решение об ускорении добычи и в июне принято "ввиду текущих здоровых рыночных основ, отраженных в низких запасах нефти". Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) также отметили, что эта мера предоставит странам-участницам возможность ускорить свою компенсацию.

Партнеры напоминают, что увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий. Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать рыночную стабильность. Следующая встреча восьми стран ОПЕК+ назначена на 1 июня - будет приниматься решение относительно квот на добычу в июле.

Мировые цены на нефть отреагировали на эти новости заметным падением. Стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:01 МСК составила $59,1 за баррель, что на 3,57% ниже уровня закрытия предыдущего дня; при этом фьючерсы на сорт WTI дешевеют на 3,83% - до $56,06 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили заметным ростом торги в пятницу, инвесторы оценивали корпоративные отчетности и данные по рынку труда США за апрель. Индекс Standard & Poor's 500 увеличился на 1,47% - до 5686,67 пункта. Индикатор завершил в плюсе девятую сессию подряд, чего не наблюдалось более 20 лет, и полностью восстановился после обвала, вызванного объявленными президентом США Дональдом Трампом импортными пошлинами. По итогам прошедшей недели Dow Jones Industrial Average набрал 3%, S&P 500 - 2,9%, Nasdaq Composite - 3,4%.

Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 177 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 130 тыс. Согласно пересмотренным данным, в марте показатель вырос на 185 тыс., а не на 228 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце осталась на уровне 4,2%, максимальном с ноября минувшего года. Показатель совпал с прогнозами рынка.

После публикации статданных президент США Трамп разместил в соцсети Truth Social сообщение, в котором снова призвал Федрезерв снизить процентную ставку.

Вместе с тем фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром умеренно снижается (-0,75%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США в начале новой недели.

В свою очередь на фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые работают 5 мая, также доминируют игроки на понижение на фоне наметившегося ухудшения отношения глобальных инвесторов к рисковым активам, в частности фондовый индекс Австралии снизился на 0,7%. Биржи Японии, Китая, Гонконга и Южной Кореи в понедельник закрыты (День детей в Японии, праздники по случаю Дня труда в Китае, День рождения Будды в Гонконге и Южной Корее).