Рубль утром снижается к юаню на фоне активно дешевеющей нефти

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Китайский юань повышается на Московской бирже утром в понедельник, рубль опускается на фоне активно дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,4485 руб. (+3,85 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 27,72 коп. выше уровня действующего официального курса.

"В пятницу российская валюта оказалась под давлением. Поводом к продажам послужили ухудшение на геополитическом треке и негативная динамика цен на нефть, что поспособствовало сильному ослаблению рубля. Так, по итогам пятничных торгов пара "юань-рубль" выросла более чем на 2%, закончив неделю в верхней половине диапазона 11-11,5 руб./юань. Сегодня ожидаем продолжения снижения национальной валюты. Геополитический фактор и дальнейшее снижение рынка энергоносителей, где сегодня утром нефть марки Brent отступила ниже $60 за баррель, приведут к попыткам пары "юань-рубль" преодолеть отметку 11,5 руб. Если же говорить о предстоящей короткой неделе, то, на наш взгляд, учитывая текущую ситуацию, китайская валюта может закрепиться в диапазоне 11,5-12 руб./юань и к концу недели протестировать его верхнюю границу", - отмечает управляющий эксперт по банковскому и финансовому рынкам Центра аналитики и экспертизы Банка ПСБ Богдан Зварич.

Нефть

Нефтяной рынок падает в понедельник на фоне решения ОПЕК+ о дальнейшем наращивании добычи.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составляет $59,7 за баррель, что на 2,58% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 2,61% до $56,79 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+, добровольно ограничившие в 2023 году производство нефти на 2,2 млн баррелей в сутки, в минувшие выходные приняли решение с июня увеличить квоты на добычу на 411 тыс. б/с, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

В марте было решено, что увеличение добычи начнется с апреля на ежемесячной основе и продлится до сентября 2026 года, то есть, с ежемесячным шагом примерно 135-140 тыс. б/с. Однако в апреле страны ОПЕК+ договорились ускорить наращивание производства до 411 тыс. б/с на май, что было эквивалентно трем ежемесячным надбавкам. Таким образом, это уже второе подряд ускоренное увеличение.

Как говорится в пресс-релизе ОПЕК, это решение принято "ввиду текущих здоровых рыночных основ, отраженных в низких запасах нефти".

На прошлой неделе Brent подешевела на 6,9%, WTI - на 7,5%.