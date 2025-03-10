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Число нефтегазовых буровых в мире в феврале выросло за счет Канады

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в феврале увеличилось за счет Канады, по данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в прошлом месяце в мире работала 1741 установка против 1696 в январе. При этом февральский уровень на 71 ниже показателя за аналогичный месяц 2024 года.

В США количество установок в феврале выросло на восемь относительно предыдущего месяца и составило 590. В Канаде их число увеличилось на 38 - до 247.

Количество установок в Латинской Америке за прошедший месяц сократилось на две (до 130), в Африке - на три (до 98). Между тем в Азиатско-Тихоокеанском регионе их число выросло на четыре (до 210), в Европе - на одну (до 121), а на Ближнем Востоке - не изменилось (346).

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру.

Среднемесячное число действовавших нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2024 году сократилось после роста три года подряд и составило 1734 по сравнению с 1812 годом ранее.

Исторический максимум по числу работающих буровых был отмечен в 1981 году - 5624 установки. Минимальное количество было зафиксировано в 2020 году и составляло 1352 установки.

Baker Hughes США Канада
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