Число нефтегазовых буровых в мире снизилось в марте из-за Канады

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в марте сократилось из-за Канады, по данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в прошлом месяце в мире работали 1685 установок против 1741 в феврале. При этом мартовский уровень на 107 ниже показателя за аналогичный месяц 2024 года.

В США количество установок в марте выросло на две относительно предыдущего месяца и составило 592. Между тем в Канаде их число упало на 53 - до 194.

Количество установок в Латинской Америке за прошедший месяц выросло на одну (до 131), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - также на одну (до 211). Между тем в Европе их число не изменилось (121), на Ближнем Востоке - снизилось на семь (до 339), в Африке - на одну (до 97).

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру.

Среднемесячное число действовавших нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2024 году сократилось после роста три года подряд и составило 1734 по сравнению с 1812 годом ранее.

Исторический максимум по числу работающих буровых был отмечен в 1981 году - 5624. Минимальное количество было зафиксировано в 2020 году и составляло 1352 установки.