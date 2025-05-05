Объем торгов на СПБ бирже в апреле сократился на 1,4% м/м до 113,95 млрд рублей

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов с российскими ценными бумагами на "СПБ бирже" по итогам апреля 2025 года составил 113,95 млрд рублей, что на 1,39% меньше, чем в марте 2025 года (115,56 млрд рублей), и в 35,2 раза превышает показатель апреля 2024 года (3,24 млрд рублей), сообщается в пресс-релизе площадки.

Среднедневной объем торгов в будние дни в апреле составил 4,89 млрд рублей, что меньше показателя марта на 2,83% (5,03 млрд рублей). С учетом выходных среднедневной объем торгов составил 3,93 млрд рублей (в марте - 3,73 млрд рублей).

На выходные приходится 5,68% (9,25 млрд рублей) от общего объема торгов за месяц.

Участники торгов заключили в апреле 11,17 млн сделок, что в 1,46 раза больше по сравнению с мартом (7,67 млн сделок).

В информационной системе "СПБ биржи" размещены 15 выпусков ЦФА на сумму 5,74 млрд рублей, что на 64,9% больше, чем в марте (3,48 млрд рублей).