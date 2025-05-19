"Пункт назначения: Узы крови" заработал $102 млн в мировом прокате в минувший уикенд

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Фильм ужасов "Пункт назначения: Узы крови" (Final Destination Bloodlines) Зака Липовски и Адама Стайна стал лидером североамериканского проката в первые выходные после релиза, заработав $51 млн, передает AP.

Кассовые сборы в остальном мире также составили $51 млн, и совокупный показатель достиг $102 млн. Бюджет фильма, снятого студией Warner Bros. и вышедшего спустя 14 лет после премьеры предыдущей части франшизы, оценивается примерно в $50 млн.

Второе место в кинотеатрах США и Канады занял фильм "Громовержцы" (Thunderbolts) студии Disney, собравший $16,5 млн, третье - еще одна картина Warner Bros, "Грешники" (Sinners), заработавшая $15,4 млн. Совокупные мировые сборы первого фильма оцениваются в $325 млн, второго - в $316,8 млн.

Еще одна новинка минувших выходных, "Последнее завтра" (Hurry Up Tomorrow) с участием Дженны Ортеги и музыканта The Weeknd, стартовала неудачно, собрав в Северной Америке $3,3 млн. Отчасти причиной стали плохие оценки зрителей и кинокритиков: у фильма всего 13% положительных рецензий на сайте Rotten Tomatoes и оценка "С-" на платформе CinemaScore.

Следующий уикенд может оказаться намного более успешным, чем предыдущий, поскольку в прокат выйдут последняя часть франшизы "Миссия невыполнима: Финальная расплата" (Mission: Impossible – The Final Reckoning) и комедийный фильм "Лило и Ститч" (Lilo & Stitch).