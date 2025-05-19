Поиск

"Пункт назначения: Узы крови" заработал $102 млн в мировом прокате в минувший уикенд

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Фильм ужасов "Пункт назначения: Узы крови" (Final Destination Bloodlines) Зака Липовски и Адама Стайна стал лидером североамериканского проката в первые выходные после релиза, заработав $51 млн, передает AP.

Кассовые сборы в остальном мире также составили $51 млн, и совокупный показатель достиг $102 млн. Бюджет фильма, снятого студией Warner Bros. и вышедшего спустя 14 лет после премьеры предыдущей части франшизы, оценивается примерно в $50 млн.

Второе место в кинотеатрах США и Канады занял фильм "Громовержцы" (Thunderbolts) студии Disney, собравший $16,5 млн, третье - еще одна картина Warner Bros, "Грешники" (Sinners), заработавшая $15,4 млн. Совокупные мировые сборы первого фильма оцениваются в $325 млн, второго - в $316,8 млн.

Еще одна новинка минувших выходных, "Последнее завтра" (Hurry Up Tomorrow) с участием Дженны Ортеги и музыканта The Weeknd, стартовала неудачно, собрав в Северной Америке $3,3 млн. Отчасти причиной стали плохие оценки зрителей и кинокритиков: у фильма всего 13% положительных рецензий на сайте Rotten Tomatoes и оценка "С-" на платформе CinemaScore.

Следующий уикенд может оказаться намного более успешным, чем предыдущий, поскольку в прокат выйдут последняя часть франшизы "Миссия невыполнима: Финальная расплата" (Mission: Impossible – The Final Reckoning) и комедийный фильм "Лило и Ститч" (Lilo & Stitch).

Warner Bros Disney США Канада
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Умер хореограф и балетмейстер Юрий Григорович

У "Эксмо" изъяли материалы о книгах Popcorn Books по делу об ЛГБТ-пропаганде

Депардье получил полтора года условно по делу о домогательствах

Депардье получил полтора года условно по делу о домогательствах

В Музее русского импрессионизма пройдет выставка "Русские дикие"

Умершие знаменитости

Умерла Нина Гребешкова

Умерла Нина Гребешкова

Гастроли театра им. Вахтангова в Севастополе отменили из-за выбранного репертуара

Теракт предотвращен на концерте Леди Гаги в Бразилии, собравшем 2,1 млн зрителей

Теракт предотвращен на концерте Леди Гаги в Бразилии, собравшем 2,1 млн зрителей
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2260 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости387 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });