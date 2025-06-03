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Россия подготовит план предметных переговоров по созданию Зерновой биржи БРИКС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Россия подготовит план предметных переговоров со странами БРИКС по созданию Зерновой биржи объединения, сообщает пресс-служба вице-премьера Дмитрия Патрушева после совещания, посвященного созданию и функционированию Зерновой биржи БРИКС.

"Минэкономразвития России представило предложения по модели создания и функционирования биржи. По итогам совещания принято решение о подготовке плана предметных переговоров со странами - членами БРИКС по дальнейшей реализации проекта", - говорится в сообщении.

Вице-премьер подчеркнул, что с организацией биржи будут созданы необходимые предпосылки для формирования независимых ценовых индикаторов в рамках объединения. В совокупности это будет способствовать более объективной оценке стоимости сельскохозяйственной продукции на мировом рынке.

"Создание Зерновой биржи БРИКС поможет снизить зависимость от западных торговых платформ, а также позволит сформировать необходимую инфраструктуру для повышения эффективности функционирования зернового рынка", - сказал Патрушев, процитированный в пресс-релизе.

Как сообщалось, с инициативой создания Зерновой биржи БРИКС выступила РФ. В принятой на саммите БРИКС Казанской декларации в октябре 2024 года приветствуется эта инициатива. Речь идет о создании в рамках БРИКС зерновой (сырьевой) торговой площадки (Зерновой биржи БРИКС) и ее последующем развитии, в том числе с охватом и других секторов сельского хозяйства.

По оценке Союза экспортеров и производителей зерна, объем торгов сельскохозяйственной и смежной продукцией на этой бирже в перспективе может превысить $1 трлн.

Конкретные предложения по созданию биржи готовит межведомственная рабочая группа под эгидой Минэкономразвития.

Минэкономразвития БРИКС Зерновая биржа Дмитрий Патрушев
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