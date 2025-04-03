Рабочая группа под эгидой Минэкономразвития займется предложениями по Зерновой бирже БРИКС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Конкретные предложения по созданию Зерновой биржи БРИКС будет готовить межведомственная рабочая группа под эгидой Минэкономразвития РФ. Об этом сообщается в пресс-релизе по итогам совещания, которое провел вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Как сообщает его пресс-служба, на совещании были рассмотрены различные варианты создания и функционирования биржи и механизмы взаимодействия со всеми заинтересованными участниками - как торговыми площадками, так и производителями и экспортерами зерновых.

"На долю стран-участниц приходится почти половина глобального производства и потребления зерна. Соответственно, торговая площадка позволит странам БРИКС формировать независимые ценовые индикаторы в рамках объединения, что будет способствовать более объективной оценке стоимости сельскохозяйственной продукции на мировом рынке", - заявил Патрушев, процитированный в пресс-релизе.

Как сообщалось, с инициативой создания Зерновой биржи БРИКС выступила РФ. В принятой на саммите БРИКС Казанской декларации в октябре 2024 года приветствуется эта инициатива. Речь идет о создании в рамках БРИКС зерновой (сырьевой) торговой площадки (Зерновой биржи БРИКС) и ее последующем развитии, в том числе с охватом и других секторов сельского хозяйства.

По оценке Союза экспортеров и производителей зерна, объем торгов сельскохозяйственной и смежной продукцией на этой бирже в перспективе может превысить $1 трлн.

Необходимость создания такой биржи обосновывается тем, что современная инфраструктура мирового зернового рынка сложилась после Второй мировой войны при доминировании поставок пшеницы и кукурузы из США. Рыночные бенчмарки, используемые в том числе и странами БРИКС, формируются на базе котировок зерновых культур на Чикагской бирже (CME). В качестве клиринговой валюты используется в основном доллар США. Страны БРИКС, являясь ключевыми участниками мирового рынка зерна, не могут полноценно участвовать в формировании цены на такие важные для их продовольственной безопасности и экономики базовые сельхозпродукты, как пшеница, ячмень и кукуруза, мировые цены на которые формируются, а зачастую и подвергаются манипулированию, в третьих странах.

Ответом на ситуацию может стать формирование единой торгово-клиринговой инфраструктуры БРИКС, в рамках которой будут осуществляться биржевые торги зерном между компаниями стран-членов объединения.