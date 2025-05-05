Число жалоб на российские банки в I квартале выросло на 36,8%

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Число жалоб на российские банки в I квартале 2025 года выросло на 36,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 58,8 тысячи, говорится в сообщении Банка России.

Основными триггерами роста стали жалобы на отказ в проведении операций, блокировку счета и банковских карт по подозрению в участии в мошеннических операциях. Как отметил ЦБ, поступление таких жалоб выросло с июля 2024 года после вступления в силу новых норм по противодействию финансовому мошенничеству.

В I квартале этого года по сравнению с тем же периодом 2024 года заметно увеличилось количество обращений граждан из-за приостановки дистанционного банковского обслуживания (ДБО), что внесло вклад в увеличение общего числа жалоб, связанных с банками. "При этом по результатам рассмотрения большинства обращений по вопросу блокировки ДБО банки подтвердили его использование в мошеннических целях", - отметил регулятор.

В то же время на 42,2% снизилось поступление жалоб на навязывание дополнительных платных услуг при кредитовании: с прошлого года кредиторы обязаны информировать заемщиков об услугах, которые они приобрели вместе с кредитом, и уведомлять о праве отказаться от них в течение 30 дней.

Число жалоб по вопросам страхования уменьшилось на 44,6%, до 5,9 тысячи. По данным ЦБ, это связано прежде всего с изменением процедуры оспаривания коэффициента бонус-малус (КБМ).

"Такая тема раньше была самой распространенной среди жалоб на ОСАГО. Сейчас граждане могут самостоятельно узнать свой КБМ в личном кабинете на сайте Национальной страховой информационной системы. Если они не согласны с его значением, то там же могут оставить обращение с просьбой пересчитать его. Снизилось также количество жалоб на страхование от несчастных случаев и болезней и на страхование жизни", - сообщил Банк России.

Количество жалоб, поступивших в отношении МФО в январе-марте 2025 года, выросло на 10,1% по сравнению с январем-мартом 2024 года и составило 9,5 тысячи. Потребители жаловались на сложности с возвратом денег при отказе от дополнительных услуг и на оформление займов без их согласия, разъяснил регулятор. Также поступали обращения от клиентов МФО с требованием пересчитать их задолженность, сформированным под влиянием рекомендаций в соцсетях.

Меньше на 27,5% стало претензий к профессиональным участникам рынка ценных бумаг - их было получено 1,3 тысячи. В лидерах снижения - жалобы от инвесторов о сложностях с распоряжением активами из-за санкций (сокращение в четыре раза).

Количество жалоб, поступивших в отношении субъектов рынка коллективных инвестиций, выросло на 22,3% по сравнению с прошлым годом, до 0,5 тысяч. Число жалоб, поступивших в отношении акционерных обществ, эмитентов эмиссионных ценных бумаг и обществ с ограниченной ответственностью, снизилось на 1,3% по сравнению с январем-мартом 2024 года и составило 0,7 тысяч.

Всего за январь-март 2025 года в Банк России на рассмотрение поступило 94,8 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на 23,6% больше, чем за тот же период 2024 года. Как пояснил регулятор, в I квартале было получено 74,5 тыс. обращений (59,3 тысячи в прошлом году): одно обращение (письмо) может касаться нескольких проблем и/или организаций, в этом случае оно учитывается не как одна, а как несколько жалоб.