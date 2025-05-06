Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 1,1%, лидируют ВК и ПИК

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник корректируется вверх после активного снижения накануне из-за возросшей неопределенности относительно мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, отскоку способствует подросшая с локальных минимумов нефть (фьючерс на Brent торгуется выше $61 за баррель) после отката ранее на решении стран ОПЕК+ увеличить добычу сырья. Индекс IMOEX2 за минуту торгов прибавил 1,1% к уровню закрытия основной сессии накануне, в лидерах роста выступили акции "ВК" (+4,3%), "Группы компаний ПИК" (+4,1%).

К 07:01 по Москве индекс IMOEX2 составил 2768,72 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 мая, составляет 81,9137 руб. (+42,04 копейки).

Подорожали также акции "Северстали" (+2,3%), "МТС" (+1,9%), "Газпрома" (+1,7%), АФК "Система" (+1,7%), "Аэрофлота" (+1,6%), ПАО "Полюс" (+1,6%), "ММК" (+1,5%), "АЛРОСА" (+1,3%), "Роснефти" (+1,2%), "Московской биржи" (+1,1%), "НЛМК" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+1% и +1,1% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), Сбербанка (+0,9% и +0,9% "префы"), "Магнита" (+0,9%), ОК "Русал" (+0,8%), "Норникеля" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), ВТБ (+0,5%), "Т-Технологий" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,3%).

Президент США Дональд Трамп накануне заявил журналистам в Белом доме, что предложенное президентом РФ Владимиром Путиным трехдневное перемирие на Украине является серьезным достижением с учетом сложившихся реалий.

Трамп вновь отметил, что и Москва, и Киев хотят урегулирования конфликта.

Ранее пресс-служба президента РФ распространила заявление, согласно которому по решению президента России Владимира Путина, "исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая - российская сторона объявляет перемирие". На этот период останавливаются все боевые действия.

Также Трамп заявил в понедельник, что невысокие цены на нефть могут помочь достижению с Россией договоренностей по урегулированию конфликта на Украине.

"Я думаю, что, если говорить о России на фоне цен на нефть в настоящий момент, которые снизились, мы находимся в хорошей позиции для урегулирования", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

На прошлой неделе глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что страны ЕС намерены подготовить очередной пакет санкций против РФ, попытаются скоординировать его с сенаторами из США, чтобы поддержать американскую инициативу по урегулированию конфликта.

Как отмечает старший аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, рынок акций РФ находится под одновременным давлением геополитики и слабой конъюнктуры рынка нефти. В частности, инвесторы опасаются возможных новых санкций со стороны США, которые, по данным западных СМИ, могут быть введены, если переговоры по урегулированию конфликта на Украине не продвинутся. При этом на минувших выходных страны ОПЕК+ приняли решение с июня увеличить квоты на добычу на 411 тыс. б/с, что станет уже вторым месяцем подряд агрессивного роста добычи. На этом фоне цены на нефть марки Brent опускалась ниже $60 за баррель, что вместе с крепостью рубля не оставило российским инвесторам пространства для позитива.

С технической точки зрения индекс МосБиржи продолжает движение в рамках среднесрочного нисходящего тренда. Ближайшим сильным уровнем поддержки на данный момент является отметка 2600 пунктов. В то же время в случае отскока первой целью может стать уровень 2880 пунктов, считает Кауфман.

В США индексы акций накануне снизились на 0,2-0,7%, инвесторы оценивали новые сигналы Вашингтона относительно торговых пошлин и изучали квартальную отчетность компаний.

В воскресенье президент США Трамп вновь выразил уверенность в том, что Китай заинтересован в заключении торгового соглашения, однако заявил, что не планирует на этой неделе проводить переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. При этом Трамп обозначил готовность снизить пошлины на импорт из КНР для оживления торговли.

Одним из ключевых событий текущей недели станет двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду. Наибольший интерес для инвесторов будут представлять сигналы регулятора относительно перспектив смягчения денежно-кредитной политики на фоне войны пошлин.

После выхода в пятницу сильных данных по американскому рынку труда президент Трамп в очередной раз призвал ФРС уменьшить процентную ставку. Тем не менее рынок почти уверен, что регулятор оставит ее на текущем уровне 4,25-4,5%.

Как показали вышедшие в понедельник данные Института управления поставками (ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в апреле повысился до 51,6 пункта по сравнению с 50,8 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 50,6 пункта, по данным Trading Economics. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности.

В Азии во вторник преобладает позитивная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты по случаю Дня зелени, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,1-0,4%).

На нефтяном рынке на азиатской сессии цены растут в рамках коррекции после отката в начале недели, когда фьючерс на Brent опускался в район $59 за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК во вторник составила $61,14 за баррель (+1,5%), июньская цена WTI - $58,0 за баррель (+1,5%).

Понижательное давление на котировки ранее оказало решение стран ОПЕК+ о дальнейшем наращивании добычи. Восемь стран альянса, добровольно ограничившие в 2023 году производство на 2,2 млн баррелей в сутки, в минувшие выходные приняли решение с июня увеличить квоты на 411 тыс. б/с.