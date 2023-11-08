Суд признал незаконным сброс стоков ЧМК, но отклонил возмещение ущерба на 263 млн руб.

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Челябинской области частично удовлетворил иск Уральского межрегионального управления Росприроднадзора к ПАО "Челябинский металлургический комбинат" о взыскании 263 млн рублей, сообщила пресс-служба суда.

В частности, согласно резолютивной части решения, суд признал незаконными действия ЧМК по сбросу сточных вод с Баландинского, Каштакского и Першинского выпусков в реку Миасс в период с июня 2013 года по февраль 2016 года, а также с 12 по 19 мая 2016 года. Отмечается, что в эти периоды стоки комбината содержали загрязняющие вещества, выше установленных разрешительными документами нормативов.

В удовлетворении остальной части исковых требований суд отказал. С ЧМК также взыскано 6 тыс. рублей госпошлины по иску в доход федерального бюджета.

Согласно материалам дела из картотеки арбитражных дел, к заседанию 7 ноября, на котором было принято резолютивное решение по делу, истец должен был уточнить размер возмещения вреда с учетом платежей ЧМК в счет сверхнормативного или сверхлимитного сброса вредных веществ, а сам ЧМК должен был в числе прочего представить платежные поручения, подтверждающие оплату сверхнормативного или сверхлимитного сброса вредных веществ.

Как сообщалось, управление Росприроднадзора в мае этого года подало иск о взыскании с ЧМК 263 млн рублей в счет возмещения вреда, причиненного реке Миасс в результате сброса загрязненных сточных вод завода.

Сообщалось также, что в ноябре 2020 года Металлургический районный суд Челябинска по иску челябинского природоохранного прокурора взыскал с ЧМК 142,6 млн рублей за загрязнение реки Миасс промышленными стоками, апелляция в феврале 2021 года оставила это решение в силе.

Ранее сообщалось, что ЧМК в рамках комплексного плана и заключенных соглашений по федеральному проекту "Чистый воздух" обновил конвертер N1, оснастив его современной трехступенчатой системой газоочистки, провел капитальный ремонт доменной печи N4, ведет строительство ее системы аспирации литейного двора. До 2026 года ЧМК также планирует провести капремонт доменной печи N5 с установкой системы аспирации литейного двора, реализовать мероприятия по снижению потребления газа в печах прокатных цехов NN1, 2 и 3, создать систему непрерывного мониторинга загрязняющих веществ в воздухе в зоне возможного влияния челябинских предприятий группы "Мечел", реконструировать газоочистное оборудование в подразделениях предприятий группы.

ПАО "Челябинский металлургический комбинат" - крупный производитель металлопроката.