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Комбинат "Мечела" приобретет активы Гурьевского метзавода в Кузбассе

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (ЧМК, входит в группу "Мечел") признано победителем торгов по приобретению имущества ОАО "Гурьевский металлургический завод" (ГМЗ, Кемеровская область), сообщается в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Цена сделки - 555,4 млн рублей.

Отмечается, что ЧМК является кредитором ГМЗ.

Впервые имущественный комплекс ГМЗ (с 2016 года находится в процедуре конкурсного производства, ранее входил в группу "Эстар") был выставлен на торги в 2021 году за 3,7 млрд рублей. Затем они неоднократно повторялись, однако заявок на участие в них не поступало.

ГМЗ выпускал сталь, товарный прокат и мелющие шары. Сталеплавильное производство представлено двумя мартеновскими печами, мощность которых позволяет выпускать до 210 тысяч тонн стали в год. Шаропрокатное производство оборудовано двумя комплексами общей производительностью 200 тысяч тонн в год.

Кемеровская область Мечел ЧМК ГМЗ Эстар
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