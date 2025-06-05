Юлия Высоцкая стала совладельцем более чем 40 компаний сети аптек "Планета здоровья"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая получила по 25% уставного капитала еще в 23 компаниях, которые занимаются розничной продажей лекарств в аптеках под брендом "Планета здоровья".

По данным ЕГРЮЛ, в июне Высоцкая стала владельцем долей в пермских обществах с ограниченной ответственностью "План", "Марта", "Нытва-Фарм", "Парус", "Неофарм-Тверь", "Восток", "Космос", "Олимп", "Рет", "Альфа" и "Здравник". Остальные доли (по 75%) в этих юридических лицах принадлежат Ларисе Кислициной.

Кроме того, аналогичные доли принадлежат Высоцкой и в компаниях "Аптека "Рецепты здоровья", "Арсе", "Аджента", "Авиценна", "Вага", "Вербена", "Заботливая аптека", "Истра", "Грант", "Меридиан", "Здоровье" и "Канта". Вторым совладельцем этих компаний является Сергей Волков.

Как сообщает сайт Федерального института промышленной собственности (ФИПС), ООО "Фармацевтическая компания "Опека" ("ФК "Опека", Пермь) предоставила этим компаниям лицензию на использование товарного знака "Планета здоровья".

Также Высоцкая стала совладельцем 25% уставного капитала в ООО "Радника" (Владивосток, доля в 75% принадлежит Кислициной), которое управляло рядом аптек во Владивостоке под брендом "Монастырев". С декабря 2024 года аптеки "Монастырев" стали работать под брендом "Планета здоровья", сообщается на сайте аптечной сети.

В мае со ссылкой на ЕГРЮЛ сообщалось, что в апреле и мае текущего года Высоцкой стали принадлежать аналогичные по размеру доли в 21 компании, связанной с аптечной сетью "Планета здоровья".

"Коммерсантъ" ранее писал, что кинорежиссер Андрей Кончаловский несколько лет назад приобрел долю в аптечной сети "Планета здоровья". А недавно доли в нескольких структурах аптечной сети получила его супруга - ведущая телепередачи "Едим дома" и актриса Юлия Высоцкая. Представитель Высоцкой подтвердил "Коммерсанту" эту информацию.

По данным "Коммерсанта", стратегической целью партнерства является создание нового формата аптек, предполагающего продажу не только лекарств, но и продуктов питания, спортивных товаров, косметики, посуды. Кроме того, в сети появится возможность получить информационную поддержку, консультацию врача и составить рацион персонального питания.

"Планета здоровья" - основанная в Перми сеть аптек. Аптеки под этим брендом также работают в Ленинградской и Московской областях, Приморском, Хабаровском и Пермском краях, а также в Екатеринбурге, Кирове, Казани, Сыктывкаре, Твери, Новосибирске, Ижевске, Сургуте, Нижневартовске, Сочи, Тюмени и некоторых других городах России.

Как сказано на сайте сети, на начало декабря 2024 года под брендом "Планета здоровья" работали свыше 2,7 тысячи аптек в 55 регионах России.