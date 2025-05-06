В январе-апреле поступления НДС, налога на прибыль и НДФЛ превышали план Минфина

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Поступления в федеральный бюджет НДС, налога на прибыль и НДФЛ в январе-апреле 2025 года, по оперативным данным, превышают запланированные на этот период показатели, сообщил на брифинге глава Минфина Антон Силуанов.

Говоря о налоговых поступлениях бюджета за первые четыре месяца текущего года, он сказал: "В целом пока по доходам неплохо".

"НДС за 4 месяца мы собрали 3 трлн рублей, примерно на 1% выше плана", - сообщил министр.

Он отметил, что на основании данных, поступающих с контрольно-кассовой техники, рост поступления этого налога к прошлому году оценивается примерно в 9% при 14%-м росте НДС, заложенном в бюджете. "База за счет пересчета ВВП прошлого года подросла, и поэтому в номинале примерно мы выполняем план", - объяснил он.

"Налог на прибыль поступил выше, чем мы планировали. Поступили 1,3 трлн рублей за четыре месяца, а планировали 1,170 трлн рублей. В прошлом году показатель составлял 748 млрд рублей - здесь, конечно, сработали и повышенные ставки (. . .). Налог на прибыль идет выше плана примерно на 12%", - продолжил Силуанов.

"НДФЛ тоже идет выше плана. В этом году мы собрали в федеральный бюджет 65 млрд рублей вместо 56 млрд рублей по плану и 45 млрд рублей в прошлом году", - сообщил он.

Он связал это с дополнительными поступлениями в бюджет налога с высоких доходов. "Видим, что пока, кстати говоря, рост фонда оплаты труда и рост НДФЛ в субъектах РФ также идет в рамках наших плановых значений, даже где-то и опережая эти показатели", - добавил министр.

В заключение он сказал: "Рост ненефтегаза пока нас устраивает, даже где-то идет выше наших ожиданий. Нефтегаз с учетом конъюнктурных и курсовых соотношений здорово пока отстает от первоначально запланированных значений".

"Но самое главное, что мы рассчитываем получать доходы от ненефтяной экономики, и самое главное, мы видим, рассчитываем, что ненефтегазовый баланс у нас будет сохранен на (приемлемом - ИФ) уровне - мы планировали 5,6% ВВП, в нынешних условиях этот параметр будет чуть ниже - составит 5,5% по сравнению с 7,3% в прошлом году. Понятно, что чем меньше доходов от экспорта углеводородов, тем лучше будет наш баланс. Хотя, конечно, важно, чтобы пополнение было и в нашей подушке безопасности", - полагает Силуанов.