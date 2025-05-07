Индекс МосБиржи опустился ниже 2800 пунктов

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в среду возобновил снижение в условиях сохраняющейся неопределенности относительно мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, в то время как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы и дорожает нефть (фьючерс на Brent поднялся в район $63 за баррель) в ожидании торговых переговоров США и Китая. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,8%, причем первый не удержал рубеж 2800 пунктов; лидируют в снижении акции "Северстали" (-1,5%), "Группы компаний ПИК" (-1,5%), "Роснефти" (-1,4%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2796,88 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1088,22 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 1,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 мая, составляет 80,9644 руб. (-94,93 копейки).

Подешевели также акции "ВК" (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "НЛМК" (-1%), "Норникеля" (-1%), "МТС" (-0,9%), "ММК" (-0,9%), "Газпрома" (-0,8%), АФК "Система" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,7%), Сбербанка (-0,7% и -0,7% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -1,1% "префы"), ВТБ (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,4%), ОК "Русал" (-0,4%), "Т-Технологии" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,3%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+0,2%), "ФосАгро" (+0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 (с учетом утренней сессии) составил 10,99 млрд рублей (из них 1,89 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии" , 1,88 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,25 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка ).

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф добивается хороших результатов при контактах с российским руководством. "Он добивается многого. Так, Россия хотела забрать себе всю Украину. Но она не стала делать это", - сказал Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о результатах поездок Уиткоффа в Москву. "Если бы не мы, то сейчас была бы битва за всю Украину", - добавил американский лидер.

В свою очередь помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что президент РФ Владимир Путин обсуждал со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом условия достижения мира на Украине, американская сторона имеет представление о позиции РФ на этот счет. "Мы обсуждаем (условия достижения мира) и в ходе контактов, которые ведутся на различных закрытых уровнях. Естественно, тема, которую наш президент обозначил в июле прошлого года, подробно обсуждалась в ходе четырех бесед со спецпредставителем президента США Уиткоффом", - сказал Ушаков журналистам.

"Американские коллеги прекрасно знают нашу позицию и представляют, каким образом, если следовать реализации нашей позиции, можно прийти к долгосрочному мирному урегулированию", - отметил он. Ушаков также сообщил, что Россия и США "активно обсуждают территориальные вопросы".

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", цены на нефть продолжают восстанавливаться после достижения во вторник годового минимума из-за решения стран ОПЕК+ ускоренно увеличить с июня квоты на добычу на 411 тыс. б/с. Тем не менее этот шаг отчасти означает "перебрасывание мячика" с регулированием на рынке нефти на сторону США. Речь идет о сокращении возможности наращивания добычи американскими компаниями из-за ухудшения рентабельности при текущих уровнях цен. Минэнерго США (EIA) в обновленном ежемесячном отчете понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 90 тыс. б/с (до 13,42 млн б/с), на 2026 год - на 70 тыс. б/с (до 13,49 млн б/с). Одновременно с этим EIA повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2025 году на 100 тыс. б/с (до 103,71 млн б/с). Это может означать, что рынок переоценивает масштаб формирования потенциального избыточного предложения нефти на мировом рынке, что оказывает поддержку ценам.

Министр финансов РФ Антон Силуанов накануне сообщил, что Минфин не ожидает дивидендов от "Газпрома" по итогам 2024 года. Эта новость может объяснить некоторую слабость в бумагах газового гиганта, несмотря на ранее опубликованную сильную отчетность. Также ведомство не планирует принимать специальные меры, включая налоговые, для увеличения доходов бюджета на 2025 год, отмечают эксперты "Цифра брокер".

По словам аналитика ФГ "Финам" Гордея Смирнова, рынок акций РФ накануне отскочил вверх вслед за нефтью, хотя внешнеполитическая повестка остается скорее негативной. Еврокомиссия представила план отказа от российского газа и СПГ, предполагающий поэтапное прекращение импорта российских энергоносителей к концу 2027 года. Кроме того, Еврокомиссия предложила запретить странам ЕС закупать уран и ядерное топливо у России. Главы МИД ЕС также намерены 20 мая утвердить новый санкционный пакет против РФ, который затронет 60 физических лиц, а также 150 судов "теневого флота", отметил аналитик.

Поддержкой для акций "Газпрома" стали новости о том, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят газопровод "Сила Сибири - 2" в ходе визита китайского лидера в Москву, полагает Смирнов.

Индекс МосБиржи на неделе нащупал уровень поддержки вблизи 2738 пунктов, от которого совершил отскок и протестировал 2800 пунктов. Индекс пока не выглядит перегретым, и ближайшей целью для его роста может стать 200-дневная скользящая средняя, проходящая в районе 2838 пунктов, считает представитель "Финама".

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что рынок акций РФ на неделе лишь технично отскочил вверх после падения, поводом для роста послужило закрытие коротких позиций на фоне роста нефти. Так, Brent оттолкнулась от поддержки около $59 за баррель, отыгрывая необходимость снятия перепроданности, а также беспокойства по поводу резкого ухудшения отношений Индии и Пакистана.

Вполне возможно, что по нефти формируется картина "двойное дно" с пиками 9 апреля и 5 мая. Однако не рекомендуется агрессивно покупать нефть и акции отечественной нефтянки из-за фундаментальной слабости сырья, предупреждает аналитик. Недавнее решение ОПЕК+ о трехкратном повышении добычи против плана говорит о том, что нефтяной картель не будет поддерживать мировые цены, а, скорее наоборот, будет стремиться сократить долю на мировом рынке производителей сланцевой нефти, считает Антонов.

Поддержкой для акций "НОВАТЭКа" выступает новость о намеченных переговорах России и Китая: инвесторы ждут, что будет принято решение об увеличении поставок газа в Поднебесную, которая из-за торговой войны отказалась от американского СПГ. Против роста бумаг по-прежнему играет намерение ЕС прекратить закупки российского топлива, полагает эксперт.

Рост акций "Газпрома" был приостановлен заявлениями министра финансов РФ Силуанова о том, что в бюджет 2025 года дивиденды от газовой монополии не заложены. Однако, по мнению Антонова, финансовое состояние корпорации дает возможность поделиться прибылью с акционерами.

"Рынок акций РФ в среду, скорее всего, попробует еще немного подрасти. Однако усиление геополитических опасений будет сдерживать от наращивания длинных позиций. Основная масса "шортов" была закрыта вчера, и они не станут топливом для подъема акций", - считает Антонов.

В США накануне индексы акций снизились на 0,8-1%, завершив в "минусе" вторую сессию подряд; инвесторы оценивали статистику и корпоративные отчетности.

Неопределенность в переговорах США с другими странами относительно импортных пошлин продолжает оказывать негативное влияние на настроения инвесторов, так же как и растущие опасения, что торговая напряженность окажет отрицательное воздействие на доходы американских компаний, отмечают эксперты.

Дефицит внешнеторгового баланса США в марте подскочил на 14% относительно предыдущего месяца - до рекордных $140,5 млрд, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в феврале показатель составлял $123,2 млрд, а не $122,7 млрд, как было объявлено ранее. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали повышения дефицита на 11,7% с объявленного ранее февральского уровня.

При этом импорт вырос на 4,4% и также достиг исторического максимума ($419 млрд).

Поздно вечером в понедельник президент США Трамп заявил, что может в течение ближайших недель объявить о пошлинах в фармацевтической отрасли. Это вызвало падение котировок акций производителей лекарств.

В Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,4-0,6% во главе с фьючерсом на Nasdaq).

Рынки Азии растут на оптимизме, связанном с предстоящими переговорами США и Китая, а также новыми мерами поддержки экономики, объявленными центральным банком КНР.

Министерство торговли КНР сообщило, что вице-премьер страны Хэ Лифэн проведет переговоры с министром финансов США Скотом Бессентом. Ранее Бессент в интервью Fox News сообщил, что встретится с представителями Китая 10-11 мая.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) снизит норму обязательных резервов (RRR) для банков с 15 мая на 0,5 процентного пункта (п.п.), сообщил глава ЦБ Пань Гуншэн. Это обеспечит приток ликвидности в размере 1 трлн юаней ($138,9 млрд) в финансовую систему, сообщает агентство "Синьхуа". Центробанк также уменьшит процентную ставку по семидневным операциям обратного репо с 8 мая на 0,1 п.п. - до 1,4% с 1,5%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Японии, который рассчитывает Jibun Bank, в апреле вырос до 52,4 пункта с 50 пунктов в марте, согласно пересмотренным данным. Изначально сообщалось о подъеме до 52,2 пункта. Сводный PMI повысился до 51,2 пункта с 48,9 пункта месяцем ранее, тогда как предварительно сообщалось о росте на 51,1 пункта.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в марте увеличился на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на 1,3%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают рост после скачка более чем на 3% накануне на фоне ожиданий торговых переговоров США и Китая.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в среду составила $62,88 за баррель (+1,2% и +3,2% накануне), июньская цена фьючерса на WTI - $59,9 за баррель (+1,4% и +3,4% во вторник).

Новости о том, что США и Китай договорились начать торговые переговоры, повышают надежды на снижение напряженности в отношениях двух стран. Министр финансов США Скотт Бессент накануне вечером заявил, что встретится с представителями КНР в Швейцарии позднее на этой неделе.

Внимание трейдеров в среду направлено на данные о запасах энергоносителей в США, которые будут опубликованы министерством энергетики в 17:30 по Москве. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,49 млн баррелей.

Падение цен на нефть с начала текущего года вынуждает американских сланцевых производителей снижать прогнозы добычи. Diamondback Energy предупредила на этой неделе, что производство на месторождениях сланцевых углеводородов в США, вероятно, достигло пика и будет сокращаться в ближайшие месяцы из-за низких цен.