Розничные продажи в еврозоне в марте неожиданно снизились на 0,1%

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Розничные продажи в еврозоне в марте уменьшились на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat).

Аналитики в среднем ожидали, что показатель не изменится по сравнению с февралем, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в феврале розничные продажи в еврозоне выросли на 0,2%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее.

Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции в марте сократились на 0,1%, непродовольственных товаров (без учета автомобильного топлива) - также на 0,1%, автомобильного топлива - выросли на 0,4%.

В годовом выражении розничные продажи в еврозоне в марте увеличились на 1,5% (+1,9% в феврале). Эксперты в среднем ожидали повышения на 1,6%.

Розничные продажи в Евросоюзе в позапрошлом месяце снизились на 0,1% в помесячном и выросли на 1,4% в годовом выражении.